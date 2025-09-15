24 घंटे में नागेश्वर हत्याकांड का खुलासा, पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: महराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र के चर्चित नागेश्वर रौनियार हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी नेहा रौनियार (21) और उसके प्रेमी जितेंद्र (20) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

एसपी सोमेंद्र मीना ने रविवार को प्रेसवार्ता कर बताया कि आरोपियों ने पहले नागेश्वर को शराब पिलाई, इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद दोनों ने शव को सड़क पर फेंककर हादसे का रूप देने की कोशिश की।

12/13 सितंबर की रात लगभग तीन बजे दमकी गैस एजेंसी के पास एक युवक का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। मृतक की पहचान नागेश्वर रौनियार के रूप में हुई। परिजनों की तहरीर पर पत्नी नेहा और गांव के ही जितेंद्र पर मुकदमा दर्ज किया गया था।

थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चालान न्यायालय भेज दिया गया है।