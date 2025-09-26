नईकोट-बाजार अंधेरे में, चार साल से खराब हाईमास्ट नईकोट-बाजार अंधेरे में, चार साल से खराब हाईमास्ट लाइट बनी परेशानी बनी परेशानी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नईकोट बाजार, गांव और चौराहों को रोशन करने वाली हाईमास्ट लाइटें अब खुद अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं। जगह-जगह खराब पड़ी लाइटों के कारण शाम ढलते ही चौराहे और रास्ते अंधेरे में डूब जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों, राहगीरों और यात्रियों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ रही है।

लक्ष्मीपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुडेहरा पर लगी हाईमास्ट लाइट पिछले चार साल से बंद है। नईकोट रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों, महिलाओं और बुजुर्गों को रात के समय भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

स्थानीय दुकानदारों व ग्रामीणों — देशदीपक पांडेय, कृष्णा गुप्ता, प्रिंस अग्रहरी, शैलश सहानी, विकास गुप्ता, विजय अग्रहरी, डॉ. अफजल हुसैन, पारस नाथ चौरसिया, रामचंद्र चौहान, विपिन अग्रहरी समेत दर्जनों लोगों ने बताया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं।