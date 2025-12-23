  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नमो भारत में अश्लील कृत्य करने वाले जोड़े पर कसा शिकंजा, वीडियो वायरल करने वाला ऑपरेटर नौकरी से बर्खास्त

नमो भारत में अश्लील कृत्य करने वाले जोड़े पर कसा शिकंजा, वीडियो वायरल करने वाला ऑपरेटर नौकरी से बर्खास्त

यूपी के दुहाई से मुरादनगर के बीच नमो भारत के कोच में अश्लील कृत्य (Obscene Acts) करने वाले जोड़े समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। अश्लील कृत्य के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले ऑपरेटर को बर्खास्त किया गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुरादनगर । यूपी के दुहाई से मुरादनगर के बीच नमो भारत के कोच में अश्लील कृत्य (Obscene Acts) करने वाले जोड़े समेत तीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। अश्लील कृत्य के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले ऑपरेटर को बर्खास्त किया गया।

पढ़ें :- Video Viral : सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए प्रेमी युगल, यूजर्स बोले-ऑटो को OYO समझ लिया है?

दुष्यंत कुमार ने दर्ज कराई रिपोर्ट

नमो भारत (Namo Bharat) की मेंटेनेंस एंजेसी डीबीआरआरटीसी (Maintenance Agency  DBRRTC) के सुरक्षा प्रमुख दुष्यंत कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 24 नवम्बर की शाम दुहाई से मुरादनगर के बीच रेल में लगे कैमरे में एक युवक व युवती अश्लील कृत्य (Obscene Acts)  हुए देखे गए। ट्रेन के ऑपरेटर ने उक्त वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

नमो भारत की छवि हुई धूमिल

दोनों के कृत्य से सार्वजनिक परिवहन के तौर पर नमो भारत की छवि धूमिल हुई है। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में अश्लील कृत्य करने वाले युवक युवती के प्रति रोष व्याप्त है। उक्त वीडियो वायरल करने वाले ऑपरेटर रिषभ कुमार (Operator Rishabh Kumar) को बर्खास्त किया गया है।

पढ़ें :- Video-स्कूली छात्रों ने रैपिड रेल में की 'गंदी बात', CCTV लीक से सुरक्षा के दावे फेल, NCRTC के कंट्रोल रूम में किसकी मिलीभगत?

तीन लोगों पर एफआईआर

एसीपी ने बताया कि तहरीर पर वीडियो में दिख रहे अज्ञात युवक और युवती के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इसके अलावा वीडियो वायरल करने वाले ऑपरेटर रिषभ कुमार (Operator Rishabh Kumar)  के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नमो भारत में अश्लील कृत्य करने वाले जोड़े पर कसा शिकंजा, वीडियो वायरल करने वाला ऑपरेटर नौकरी से बर्खास्त

नमो भारत में अश्लील कृत्य करने वाले जोड़े पर कसा शिकंजा, वीडियो...

कोडीन सिरप का अपराधी देश में हो या विदेश में उसे सजा जरूर मिलेगी,  2016 में होलसेल लाइसेंस सपा सरकार ने बांटे थे : केशव प्रसाद मौर्य

कोडीन सिरप का अपराधी देश में हो या विदेश में उसे सजा...

सोनवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज़, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने किया उद्घाटन

सोनवल में क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य आगाज़, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी...

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी ने सुनी क्षेत्रवासियों की समस्याएँ, अधिकारियों को...

UP School Closed : सर्दी के चलते 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी का ऐलान, 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बंद रहेंगे सभी विद्यालय

UP School Closed : सर्दी के चलते 8वीं तक के स्कूलों में...

यूपी के हर जिले में होगी साइबर थाने की स्थापना : मंत्री सुरेश खन्ना

यूपी के हर जिले में होगी साइबर थाने की स्थापना : मंत्री...