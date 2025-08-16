  1. हिन्दी समाचार
Namo Green Rail  :  भारत की पहली Hydrogen ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार ,  जानिए कब होगी लॉन्च ?

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सवारियों के लिए पटरी पर दौड़ने को तैयार है। हाल ही में इस ट्रेन ने लोड टेस्ट पास कर लिया है और अब इसे चालू करने की अंतिम तैयारी चल रही है।

By अनूप कुमार 
