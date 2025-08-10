पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी ने रविवार को वार्ड संख्या 20, जयप्रकाश नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय कृमि मुक्त एवं फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को कीड़ी एवं फाइलेरिया से बचाव हेतु दवा खिलाई।

श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरकार आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चला रही है। उन्होंने अपील की कि सभी लोग बिना किसी भेदभाव के इस दवा का सेवन करें और स्वस्थ रहें।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से बीपीएम हरिनाथ यादव, बीसीपीएम मुदिता त्रिपाठी, फार्मासिस्ट धर्मेंद्र शाही, सभासद धर्मात्मा जायसवाल, जयप्रकाश मद्धेशिया, अनिल जायसवाल, प्रमोद गौतम, राकेश जायसवाल, संजय पाठक तथा नगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां मौजूद रहीं।