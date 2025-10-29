  1. हिन्दी समाचार
  2. फूड
  3. National Oatmeal Day :  आज है राष्ट्रीय ओटमील दिवस, इस पौष्टिक अनाज को भोजन में विभिन्न तरीकों से करें शामिल

National Oatmeal Day :  आज है राष्ट्रीय ओटमील दिवस, इस पौष्टिक अनाज को भोजन में विभिन्न तरीकों से करें शामिल

आज नेशनल ओटमील डे है। हर साल  29 अक्टूबर को  राष्ट्रीय ओटमील दिवस मनाया जाता हैं। इस दिन को सेहत का खजाना माने जाने वाले ओट्स के प्रति लोगों को जागरूक करने और उसे अपने आहार में शामिल करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Health care : नींबू के छिलके में छिपा है सेहत का खजाना , मिलते हैं जादुई फायदे
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

National Oatmeal Day :  आज है राष्ट्रीय ओटमील दिवस, इस पौष्टिक अनाज को भोजन में विभिन्न तरीकों से करें शामिल

National Oatmeal Day :  आज है राष्ट्रीय ओटमील दिवस, इस पौष्टिक अनाज...

Coock Tips : ब्रेकफास्ट में खाना है कुछ हेल्दी, बेस्ट ऑप्शन है उपमा

Coock Tips : ब्रेकफास्ट में खाना है कुछ हेल्दी, बेस्ट ऑप्शन है...

Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया खतरे की घंटी

Alert! प्लास्टिक जार का अचार बना रहा आपको बीमार, डॉक्टर ने बताया...

एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा आतंकवाद में या लव जिहाद में लगा हो:- पूर्व सपा सांसद डॉ एसटी हसन

एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा आतंकवाद...

Coock Tips: बिना तंदूर के घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल नान, खाकर लोग हो जाएंगे फैन

Coock Tips: बिना तंदूर के घर पर बनाएं ढाबा स्टाइल नान, खाकर...

Porridge perfect breakfast : दलिया देगा एनर्जी का फुल डोज, परफेक्ट नाश्ते से चुस्ती फुर्ती रहेगी बरकरार

Porridge perfect breakfast : दलिया देगा एनर्जी का फुल डोज, परफेक्ट नाश्ते...