National Oatmeal Day :  आज है राष्ट्रीय ओटमील दिवस, इस पौष्टिक अनाज को भोजन में विभिन्न तरीकों से करें शामिल

National Oatmeal Day: आज नेशनल ओटमील डे है। हर साल 29 अक्टूबर को राष्ट्रीय ओटमील दिवस मनाया जाता हैं। इस दिन को सेहत का खजाना माने जाने वाले ओट्स के प्रति लोगों को जागरूक करने और उसे अपने आहार में शामिल करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह उत्सव पौष्टिक और अनुकूलनीय खाद्य पदार्थों में से एक का सम्मान करने का एक मजेदार तरीका है।ओटमील में फाइबर, प्रोटीन और जरूरी विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। अपने उच्च फाइबर और हृदय-स्वस्थ गुणों के कारण, साबुत अनाज से बना ओटमील लंबे समय से सुबह का मुख्य आहार रहा है। ओटमील यानी जई का दलिया, पोषक तत्वों से भरपूर एक ऐसा अनाज है जो न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि कई बीमारियों के खतरे को भी कम करता है।

ओवरनाइट ओट्स, ग्रेनोला और यहाँ तक कि ओटमील कुकीज़ से लेकर मेवों और फलों से सजे पारंपरिक गरमागरम ओटमील तक, यह दिन ओटमील को बनाने और खाने के विभिन्न तरीकों की याद दिलाता है।

भारत में, ओटमील को अक्सर “ओट्स” कहा जाता है और यह एक स्वस्थ नाश्ते के विकल्प के रूप में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। स्टील-कट, क्विक और रोल्ड ओट्स, अक्सर मिलने वाली कई किस्मों में से कुछ हैं।

ओट्स भारतीय खाना पकाने का एक लचीला तत्व है जिसे क्षेत्रीय व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है या पारंपरिक भोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग अक्सर ओट्स को दलिया, यानी दलिया, समझने की भूल करते हैं, लेकिन दलिया टूटे हुए गेहूँ से बनता है, जबकि ओट्स अनाज से बनता है।