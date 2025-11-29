राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी:कामिनी शर्मा का West UP दौरा शुरू, इटावा से मेरठ तक राजनीतिक तापमान बढ़ा

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ :: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) की उत्तर प्रदेश महासचिव कामिनी शर्मा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यापक दौरा आज देर रात इटावा से शुरू हो रहा है। निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही इस दौरे को पार्टी संगठन और चुनावी तैयारी के लिहाज़ से बेहद अहम माना जा रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर शुरू हुआ टूर

प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र सिंह के निर्देश पर शुरू हुए इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है—

जमीनी राजनीतिक हालात का मूल्यांकन

संगठन की स्थिति को मजबूत करना

कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद

स्थानीय मुद्दों की पहचान

निकाय चुनाव की रणनीति पर फीडबैक जुटाना

कामिनी शर्मा ने कहा कि पूरे भ्रमण का पूरा विवरण और रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा।

इटावा में रात पड़ाव, सुबह करेंगी ग्राउंड विज़िट

कामिनी शर्मा देर रात सड़क मार्ग से इटावा पहुंचेगीं। अगले दिन स्थानीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वे क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति का जायज़ा लेंगी।

West UP में बड़ा राजनीतिक टूर इन जिलों का करेंगी दौरा

इटावा

आगरा

फिरोजाबाद

शिकोहाबाद

मथुरा

हाथरस

अलीगढ़

मेरठ

इन सभी जिलों में वे नगर निकाय चुनाव से जुड़े तैयारियों, स्थानीय समस्याओं, संगठन की मजबूती और विपक्षी गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी जुटाएंगी।

निकाय चुनाव से पहले क्यों अहम है यह दौरा?

पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये जिले निकाय चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इस दौरे को कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है—

बूथ लेवल संरचना को मजबूत करना

जमीनी मुद्दों की पहचान

कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना

विपक्षी दलों की गतिविधियों पर रिपोर्ट तैयार करना

चुनावी रणनीति की प्रभावशीलता को जमीन पर जांचना

वापसी पर नेतृत्व को सौंपेंगी विस्तृत रिपोर्ट

दौरे के बाद कामिनी शर्मा पश्चिम यूपी की राजनीतिक स्थिति, संगठन की तैयारियों और निकाय चुनाव की संभावनाओं पर विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगी।

पश्चिम यूपी में कई दिनों तक चलने वाला यह दौरा राजनीतिक हलचल पैदा कर चुका है। निकाय चुनाव जैसे अहम समय में यह टूर पार्टी की रणनीति और भविष्य की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है।