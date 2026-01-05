नौतनवा: संदिग्ध सूचना पर पकड़ी गई अमेरिकी महिला, सुरक्षा एजेंसियों ने की घंटों पूछताछ

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा कस्बे के पुराने नौतनवा चौराहा के पास रविवार को संदिग्ध रूप से घूम रही एक विदेशी महिला को सूचना के आधार पर पुलिस पकड़कर पूछताछ के लिए थाने ले आई। सूचना मिलते ही सीमा पर तैनात अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गईं।

इमीग्रेशन के अधिकारियों ने भी विदेशी महिला के पास बरामद पासपोर्ट वीजा एवं अन्य दस्तावेजों को बारीकी से जांच की। वीजा अवधि का समय पूर्ण होने के बाद भारत में रह रही महिला को पेनाल्टी जमा करने की हिदायत देते हुए उसे छोड़ दिया गया। संदिग्ध होने की सूचना पर थाने लाई गई विदेशी महिला ने पूछताछ में अपना नाम कृष्णलीला निवासी फ्लोरिडा राष्ट्र अमेरिका बताया।

उसके पास से बरामद पासपोर्ट और वीजा भी वैध पाए गए। विदेशी महिला भारत में पिछले 222 दिनों से रह रही है। अधिकारियों की मानें तो दूसरे देश के नागरिकों द्वारा हासिल किया गए वीजा की अवधि 180 दिन की है, जबकि यह महिला पिछले 42 दिनों से वीजा की समय सीमा पूर्ण होने के बाद भी रह रही है। इस दौरान उसे पेनाल्टी जमा करने के बाद ही भारत से दूसरे देश जाने की अनुमति दी जा सकती है।

हालांकि महिला ने पेनाल्टी जमा करने की बात स्वीकार करते हुए खुद को वाराणसी जाकर प्रक्रिया पूर्ण करने की बात करने लगी। इसके बाद उसे वाराणसी के लिए रवाना कर दिया गया। विदेशी महिला के संदिग्ध होने की सूचना पर सीमा पर तैनात आईबी, स्पेशल ब्रांच, इमीग्रेशन टीम के अलावा अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल में जुट गईं थीं। जांच के दौरान विदेशी महिला ने बताया कि नेपाल के काठमांडू जाने के लिए नौतनवा कस्बे से होकर गुजर रही थी। इस बीच पुलिस ने जांच के लिए उसे रोक लिया। महिला के पास से गौ रक्षक सदस्य होने का एक आईकार्ड भी बरामद किया गया।

नौतनवा थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि कुछ लोगों की सूचना पर महिला को थाने लाया गया था। इमीग्रेशन टीम भी मौके पर पहुंचकर उसके पास मौजूद दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। सब कुछ दुरुस्त पाए जाने पर उसे वाराणसी के लिए रवाना कर दिया गया है।