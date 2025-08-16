नौतनवा ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया ने किया ध्वजारोहण

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया ने खंड विकास कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण कर उपस्थित कर्मचारियों और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दीं।

इस दौरान खंड विकास अधिकारी सहित सभी कर्मचारी मौजूद रहे। राष्ट्रगान की गूंज से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में सराबोर हो गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीर सपूतों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उन्होंने देश की अखंडता और विकास के लिए संकल्पित रहने का आह्वान किया।

अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए राष्ट्र और क्षेत्र की प्रगति में सहयोग देने का संकल्प लिया।

