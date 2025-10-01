चेयरमैन नौतनवा बृजेश मणि ने माँ बनैलिया का किया दर्शन, भक्तों में बाँटा प्रसाद
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर नवमी के दिन नगर पालिका चेयरमैन बृजेश मणि त्रिपाठी भोर में ही माँ बनैलिया मंदिर पहुँचे। उन्होंने माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा-अर्चना कर नगर की सुख-शांति की कामना की।
इसके बाद चेयरमैन ने भक्तों को फलाहार वितरित किया। उन्होंने कहा कि नवरात्र केवल भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि साधकों को साहस, मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का भी माध्यम है।
इस मौके पर प्रधान लिपिक रमाशंकर सिंह, सभासद अनिल मद्धेशिया, धर्मात्मा जायसवाल, विशाल जायसवाल, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, दुर्गेश कुमार, संजय मौर्या, संतोष पाण्डेय समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट