  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. चेयरमैन नौतनवा बृजेश मणि ने माँ बनैलिया का किया दर्शन, भक्तों में बाँटा प्रसाद

चेयरमैन नौतनवा बृजेश मणि ने माँ बनैलिया का किया दर्शन, भक्तों में बाँटा प्रसाद

चेयरमैन नौतनवा बृजेश मणि ने माँ बनैलिया का किया दर्शन, भक्तों में बाँटा प्रसाद

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::  शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर नवमी के दिन नगर पालिका चेयरमैन बृजेश मणि त्रिपाठी भोर में ही माँ बनैलिया मंदिर पहुँचे। उन्होंने माता दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधिवत पूजा-अर्चना कर नगर की सुख-शांति की कामना की।

पढ़ें :- सीएम योगी ने मां भगवती की पूजा के साथ किया कन्या पूजन

इसके बाद चेयरमैन ने भक्तों को फलाहार वितरित किया। उन्होंने कहा कि नवरात्र केवल भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि साधकों को साहस, मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का भी माध्यम है।

इस मौके पर प्रधान लिपिक रमाशंकर सिंह, सभासद अनिल मद्धेशिया, धर्मात्मा जायसवाल, विशाल जायसवाल, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, दुर्गेश कुमार, संजय मौर्या, संतोष पाण्डेय समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट 

पढ़ें :- इरफान सोलंकी 34 महीने बाद रिहा, महराजगंज जेल से बाहर आते ही विधायक पत्नी को लगाया गले, बोले- न्याय की हुई जीत

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

सीएम योगी ने मां भगवती की पूजा के साथ किया कन्या पूजन

सीएम योगी ने मां भगवती की पूजा के साथ किया कन्या पूजन

चेयरमैन नौतनवा बृजेश मणि ने माँ बनैलिया का किया दर्शन, भक्तों में बाँटा प्रसाद

चेयरमैन नौतनवा बृजेश मणि ने माँ बनैलिया का किया दर्शन, भक्तों में...

इरफान सोलंकी 34 महीने बाद रिहा, महराजगंज जेल से बाहर आते ही विधायक पत्नी को लगाया गले, बोले- न्याय की हुई जीत

इरफान सोलंकी 34 महीने बाद रिहा, महराजगंज जेल से बाहर आते ही...

लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला, कैदी ने कैंची से सिर पर किया वार, लगे 10 टांके

लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जानलेवा हमला,...

‘काउ मिल्क पलांट’ बेचने के लिए भाजपा सरकार की किसी ख़रीदार से सेटिंग नही हो पा रही, इसीलिए ये तालाबंदी का है शिकार: अखिलेश यादव

‘काउ मिल्क पलांट’ बेचने के लिए भाजपा सरकार की किसी ख़रीदार से...

वेलकम मैम आप इस कोतवाली की कोतवाल हैं, 11वीं की छात्रा एक दिन की कोतवाल बनी साधना राठौर ने मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही के दिए निर्देश

वेलकम मैम आप इस कोतवाली की कोतवाल हैं, 11वीं की छात्रा एक...