  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नौतनवा:अटल जी की पुण्यतिथि पर अटल चौक पर माल्यार्पण

नौतनवा:अटल जी की पुण्यतिथि पर अटल चौक पर माल्यार्पण

अटल जी की पुण्यतिथि पर अटल चौक पर माल्यार्पण

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर शनिवार को नगर के अटल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी एवं सभासदों ने माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

पढ़ें :- Janmashtami 2025 : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 38वीं बार मथुरा पहुंचे सीएम योगी, गर्भगृह में ठाकुर जी के किए दर्शन

इस अवसर पर श्री त्रिपाठी ने कहा कि “सेवा और सुशासन के नए युग का प्रारंभ करने वाले अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित को समर्पित रहा। उनके विचार और सिद्धांत सदैव हमें राष्ट्र एवं समाज के कल्याण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। ऐसे महान पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके आदर्शों पर चलें।”

कार्यक्रम में सभासद धर्मात्मा जायसवाल, अनिल मद्धेशिया, सुरेंद्र बहादुर जायसवाल, संजय पाठक, अनिल जायसवाल, संजय मौर्या, राकेश जायसवाल, अशोक रौनियार, लल्लू जायसवाल, शिरीष पाण्डेय, प्रमोद पाठक सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

पढ़ें :- झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की नहीं बच पायी जान, बाथरूम में गिरने के बाद एयरलिफ्ट कर भेजे गए थे दिल्ली
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Janmashtami 2025 : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 38वीं बार मथुरा पहुंचे सीएम योगी, गर्भगृह में ठाकुर जी के किए दर्शन

Janmashtami 2025 : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 38वीं बार मथुरा पहुंचे सीएम योगी,...

नौतनवा:अटल जी की पुण्यतिथि पर अटल चौक पर माल्यार्पण

नौतनवा:अटल जी की पुण्यतिथि पर अटल चौक पर माल्यार्पण

UP Weather News: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कैसा है यूपी का मौसम , देखिए लेटेस्ट अपडेट

UP Weather News: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कैसा है यूपी का मौसम ,...

नौतनवा ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया ने किया ध्वजारोहण

नौतनवा ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया ने किया ध्वजारोहण

आदर्श जूनियर हाईस्कूल नौतनवा में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया

आदर्श जूनियर हाईस्कूल नौतनवा में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया

गरीब किसान की पथरी के इलाज में चोरी हुई किडनी, ये है यूपी का स्वास्थ्य विभाग, 2047 की बात करते है 2025 में कौन देगा जवाब : अखिलेश यादव

गरीब किसान की पथरी के इलाज में चोरी हुई किडनी, ये है...