  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नौतनवा विधायक ने जताया शोक, उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष नीरज जायसवाल की माता को दी श्रद्धांजलि

नौतनवा विधायक ने जताया शोक, उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष नीरज जायसवाल की माता को दी श्रद्धांजलि

नौतनवा विधायक ने जताया शोक, उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष नीरज जायसवाल की माता को दी श्रद्धांजलि

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल सोनौली के युवा अध्यक्ष नीरज जायसवाल की माता स्व. चम्पा देवी जी के निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। समाचार प्राप्त होते ही शनिवार को नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी उनके सोनौली स्थित आवास पहुंचे और परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की।

पढ़ें :- Indigo Crisis : राहुल गांधी की बातों पर सरकार ने गौर किया होता तो हवाई यात्रा करने वालों को इतनी तकलीफें न उठानी पड़ती

विधायक ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुःख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। उन्होंने कहा कि स्व. चम्पा देवी सरल, शांत स्वभाव की महिलाओं में से थीं, जिनके निधन से समाज ने एक मातृ स्वरूप व्यक्तित्व को खो दिया है।

शोक संवेदना कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया, युवा भाजपा नेता रवि वर्मा, दीपक बाबा, गुरु मद्धेशिया, प्रताप मद्धेशिया, सनी गुप्ता, सूरज जायसवाल, राजू जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, स्थानीय व्यापारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।परिजनों से मिलने वालों का दिनभर तांता लगा रहा।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

पढ़ें :- Orai News : कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार रॉय ने सर्विस पिस्टल से की आत्महत्या , महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा पर हत्या का मुकदमा दर्ज
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Indigo Crisis : राहुल गांधी की बातों पर सरकार ने गौर किया होता तो हवाई यात्रा करने वालों को इतनी तकलीफें न उठानी पड़ती

Indigo Crisis : राहुल गांधी की बातों पर सरकार ने गौर किया...

नौतनवा विधायक ने जताया शोक, उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष नीरज जायसवाल की माता को दी श्रद्धांजलि

नौतनवा विधायक ने जताया शोक, उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष नीरज जायसवाल की...

Orai News : कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार रॉय ने सर्विस पिस्टल से की आत्महत्या , महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा पर हत्या का मुकदमा दर्ज

Orai News : कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार रॉय ने सर्विस पिस्टल...

Video Viral : यूपी पुलिस का रंगबाज सिपाही 99 रुपए में मांगी सोने की चेन, दुकानदार के असमर्थता जताने पर बोला-'तुम्हारे शरीर का खून निकालकर कुत्तों को पिला दूंगा...'

Video Viral : यूपी पुलिस का रंगबाज सिपाही 99 रुपए में मांगी...

बाबर के नाम पर मस्जिद देश के किसी भी मुसलमान को स्वीकार्य नहीं : मौलाना यासूब अब्बास

बाबर के नाम पर मस्जिद देश के किसी भी मुसलमान को स्वीकार्य...

VIDEO-जब संसद के बाहर टकराए राहुल गांधी और किरेन रिजिजू, देखिए फिर क्या हुआ?

VIDEO-जब संसद के बाहर टकराए राहुल गांधी और किरेन रिजिजू, देखिए फिर...