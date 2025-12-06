नौतनवा विधायक ने जताया शोक, उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष नीरज जायसवाल की माता को दी श्रद्धांजलि

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल सोनौली के युवा अध्यक्ष नीरज जायसवाल की माता स्व. चम्पा देवी जी के निधन की सूचना मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। समाचार प्राप्त होते ही शनिवार को नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी उनके सोनौली स्थित आवास पहुंचे और परिजनों से मिलकर सांत्वना व्यक्त की।

विधायक ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुःख की घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। उन्होंने कहा कि स्व. चम्पा देवी सरल, शांत स्वभाव की महिलाओं में से थीं, जिनके निधन से समाज ने एक मातृ स्वरूप व्यक्तित्व को खो दिया है।

शोक संवेदना कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख राकेश मद्धेशिया, युवा भाजपा नेता रवि वर्मा, दीपक बाबा, गुरु मद्धेशिया, प्रताप मद्धेशिया, सनी गुप्ता, सूरज जायसवाल, राजू जायसवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, स्थानीय व्यापारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।परिजनों से मिलने वालों का दिनभर तांता लगा रहा।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट