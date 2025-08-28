  1. हिन्दी समाचार
  नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने सीएम योगी से की मुलाक़ात, विकास कार्यों व जनसमस्याओं पर रखी बात

नौतनवा विधायक ऋषि त्रिपाठी ने सीएम योगी से की मुलाक़ात, विकास कार्यों व जनसमस्याओं पर रखी बात

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक ऋषि त्रिपाठी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाक़ात कर क्षेत्र की विकास योजनाओं व जनता की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया। विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली-पानी, सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं सहित तमाम मुद्दों को विस्तार से रखा।

सूत्रों के अनुसार, विधायक ने मुख्यमंत्री से नौतनवा नगर और ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट, जर्जर सड़कों की मरम्मत, सीमाई क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग की। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, युवाओं के रोजगार अवसर बढ़ाने और सीमा पर व्यापारिक गतिविधियों को सुचारु करने से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक की बातों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है और सीमावर्ती क्षेत्र के विकास को विशेष महत्व दिया जाएगा।

इस मुलाक़ात से नौतनवा क्षेत्र की जनता में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से लंबित विकास कार्यों को गति मिलेगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि विधायक की सक्रियता और मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख़ क्षेत्र की तस्वीर बदलने में सहायक होगा।

