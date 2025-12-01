  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नौतनवा-“सेवा भारती की मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं की प्रतिभा बिखरी, 40 हाथों पर खिला सृजन”

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज::सेवा भारती नौतनवा द्वारा पंडित मुक्तिनाथ त्रिपाठी संस्कृत इंटर कॉलेज, हनुमानगढ़िया में आयोजित मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने वाले इस कार्यक्रम में महाविद्यालय परिसर छात्राओं की रचनात्मक मेहंदी डिजाइनों से जगमगा उठा। प्रतियोगिता में कुल 40 छात्राओं ने भाग लेकर अपनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चन कर की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी ने की। तीन श्रेष्ठ प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में आकर्षक गिफ्ट और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जबकि अन्य सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य लालचंद चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि सेवा भारती के संरक्षक गोपाल जोशी, जिला उपाध्यक्ष किशोर मद्धेशिया, भाजपा नेता विष्णुदेव चौरसिया और संगठन मंत्री संदीप सिंह उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि लालचंद चौधरी ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं छात्राओं में आत्मविश्वास, कलात्मकता और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करती हैं। उन्होंने आयोजन समिति और विद्यालय परिवार की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्राओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट मंच प्रदान करते हैं।

कार्यक्रम संपन्न होने पर पूरे परिसर में उत्साह और उमंग का वातावरण देखने को मिला।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

