  3. रक्षाबंधन के रंग में रंगे नौतनवा के प्ले स्कूल और ए.बी. इंटरनेशनल स्कूल

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा के बचपन और ए बी इंटरनेशनल स्कूल में 8 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को राखी, बंधन, धागा, प्रेम, विश्वास, रक्षा, सुरक्षा जैसे शब्दों से परिचित कराया गया।

बच्चों ने इस पर्व को पारंपरिक तरीके से मनाया। उन्हें रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां सुनाई गईं। बचपन प्ले स्कूल के बच्चों ने अपने ड्राइवर भईया दीपू, गौतम, संतोष, सुनील, रामबहादुर और राजू को राखी बांधी। ड्राइवरों ने बच्चों की रक्षा का वादा किया और उन्हें चॉकलेट देकर अपना प्यार दिखाया।

कार्यक्रम में सभी लड़कियों ने लड़कों को राखी बांधी और लड़कों ने उन्हें चॉकलेट दीं। इस तरह बच्चों ने त्योहार के वास्तविक अर्थ को समझा और शेयरिंग और केयरिंग का महत्व भी सीखा।

ए बी इंटरनेशनल स्कूल में राखी मेकिंग और थाली डेकोरेशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां एक अनोखा दृश्य देखने को मिला जब कक्षा 1 और 2 की छात्राओं ने स्कूल के गार्ड मंगल सिंह को राखी बांधी और उनसे अपनी सुरक्षा का वादा लिया।

स्कूल की निदेशक अंजली ने सभी को त्योहार की बधाई दी। उन्होंने कहा कि राखी का पर्व भाई-बहन के अटूट प्रेम को एक वादे के बंधन में बांधता है। यह विश्वास और वादा निभाने का त्योहार है। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजनों से बच्चे अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहते हैं।

कार्यक्रम में मोनिका, वैष्णवी, कृतिका, अंशिका, प्रियंका, ईशा, मनिता, अंजली, प्रीती, रिंकल, श्रद्धा और हर्षिता जैसी शिक्षिकाएं मौजूद थीं। बच्चों में ईशानवी, नूर, हर्षिता, अद्रीका, इशविका, रयान, ऐशनी, अर्पिता, राशि, गौरी, रेयांश, अनाया, रौनक, शौर्य और आशुतोष शामिल थे।

