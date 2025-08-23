मुंबई में अपरेंटिस पदों पर नेवल डॉकयार्ड ने निकाली बंपर भर्ती

मुंबई। सपनों के शहर में जॉब तलास रहें हैं तो आपकी की तलाश यहां पर खत्म हो सकती है। क्योकि मंबई में नौसेना डॉकयार्ड (नेवल डॉकयार्ड ) ने अपरेंटिस के पदों पर इन दिनों बंपर भर्ती निकाली है। जो भी इस शहर में जॉब करना चाहता है वह इस के बेवसाइट में जाकर कंपनी के तैय डेट तक ऑनलाइन आवेदन कर दें।नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने अपरेंटिस पदों पर भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। कंपनी 286 पदों पर अलग—अलग जॉब निकाली है।

आईटीआई ट्रेड के लिए अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त संस्थान से NCVT/SCVT के अंतर्गत संबंधित ट्रेड में पास होना जरुरी है। क्रेन ऑपरेटर (OSI) जैसे गैर-आईटीआई ट्रेड्स के लिए आवेदकों का 10 वीं पास होना जरूरी है। रिगर पद के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है। इन जॉब के लिये आवेदकों की उम्र कम से कम 14 साल और अधिक से अधिक 18 साल होनी चाहिये। वहीं आरिक्षत वर्ग के लिये उम्र में सरकारी नियमावली से छूट दी जायेगी

आवेदन के लिये इस नोट को जरुर पढ़े।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिये आवेदकों को https://applicationportal.in/ पर लॉग इन करके भरना होगा। या फिर भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यह भर्ती 8वीं पास, 10वीं पास और आईटीआई (ITI) पास उम्मीदवारों के लिए है, और इसमें पुरुष व महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस जॉब की परीक्षा केवल मुंबई कराई जायेगी ।परीक्षा का आयोजन अक्तूबर 2025 होगां जिसकी तैय डेट और समय व स्थान की जानकारी आवेदकों के ईमेल आईडी पर भेजे जायेंगे।