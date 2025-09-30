नवरात्रि महोत्सव: बैजू यादव ने किया पंडालों का भ्रमण, माँ दुर्गा से मांगी नगर की खुशहाली

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो, महराजगंज ::आदर्श नगर पंचायत सोनौली में शारदीय नवरात्रि पर्व श्रद्धा और भक्ति के रंग में सराबोर है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी बैजू यादव ने विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण कर माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया। भजन-कीर्तन में शामिल होकर उन्होंने भक्तिमय माहौल में देवी चरणों में शीश नवाया।

नगर की सुख-समृद्धि और क्षेत्र की तरक्की की कामना करते हुए बैजू यादव ने पूजा पंडालों में दान पत्र अर्पित किया और श्रद्धालुओं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर सभासद राजकुमार नायक, राहुल मद्देशिया सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने भी माँ दुर्गा की आराधना में भाग लिया।

बैजू यादव ने कहा कि नवरात्रि शक्ति और भक्ति का पर्व है, जो समाज में भाईचारे, सहयोग और धार्मिक आस्था को सुदृढ़ करता है। उन्होंने विश्वास जताया कि माँ दुर्गा की कृपा से सोनौली नगर पंचायत में शांति, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी।

इन दिनों पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में भजन-कीर्तन और भक्तिगीतों की गूँज से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा है। श्रद्धालु दिन-रात पूजा-अर्चना में लीन होकर माता रानी की भक्ति में डूबे हुए हैं।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट