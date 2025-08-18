  1. हिन्दी समाचार
  3. नक्सलियों ने किया ब्लास्ट, डीआरजी का एक जवान शहीद तीन घायल

देश में नक्सलियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक बड़ा आईईडी ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट में जिला रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लास्ट की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह ब्लास्अ सोमवार सुबह इंद्रावती नेशनल पार्क के पास हुआ है।

रायपुर। देश में नक्सलियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक बड़ा आईईडी ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट में जिला रिजर्व गार्ड का एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक तीन जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लास्ट की जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह ब्लास्अ सोमवार सुबह इंद्रावती नेशनल पार्क के पास हुआ है। आईईडी को नक्सलियों ने ही प्लांट किया था। क्षेत्र में नक्सलियों की तलाश करने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है।

बता दे कि रविवार को डीआरजी और राज्य पुलिस की एक टीम ने मिलकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान नक्सलियों ने रास्ते में इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाईस प्लांट किया था। जब सुरक्षाबलों की टीम मौके पर पहुंची, तो तेज बम धमाका हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। पुलिस के अनुसार, डीआरजी के जवान दिनेश नाग ने ब्लास्ट में अपनी जान गंवा दी और तीन जवानों को गंभीर चोटें आईं हैं। घायल जवानों को जरूरी इलाज देने के बाद जंगल से बाहर ले जाया जा रहा है। ब्लास्ट के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है।

 

