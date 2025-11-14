  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. एनडीए ने पार किया 200 का आंकड़ा: अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा-भाजपा दल नहीं छल है

एनडीए ने पार किया 200 का आंकड़ा: अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा-भाजपा दल नहीं छल है

बिहार चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। एनडीए फिर से प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही है। एनडीए अभी 199 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 38 सीटों पर महागठबंधन आगे है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, भाजपा दल नहीं छल है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

Bihar Election Result: बिहार चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। एनडीए फिर से प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर रही है। एनडीए अभी 199 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 38 सीटों पर महागठबंधन आगे है। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, भाजपा दल नहीं छल है।

पढ़ें :- Bihar Assembly Election Vote Counting : कॉमेडियन कुनाल कामरा, बोले-मैच फिक्स हो गया है, टीवी बंद कर दो...

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार में जो खेल SIR ने किया है वो प. बंगाल, तमिलनाडू, यूपी और बाक़ी जगह पर अब नहीं हो पायेगा क्योंकि इस चुनावी साज़िश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल, इनको नहीं खेलने देंगे। CCTV की तरह हमारा ‘PPTV’ मतलब ‘पीडीए प्रहरी’ चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है।

वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, ये अप्रत्याशित नहीं है। हमने पहले से ही कहा था। हमने कहा था कि प्रचंड बहुमत से NDA की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात नहीं हुई। हम उसी दिशा में जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में हम 160 से नीचे नहीं आएंगे।

बिहार का मतलब नीतीश कुमार
जद (यू) कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें ‘टाइगर’ बताया गया है। पटना की सड़कों पर भी ‘बिहार का मतलब नीतीश कुमार’ लिखे पोस्टर नजर आ रहे हैं। जदयू कार्यालय में कार्यालय में नया पोस्टर लगा है, जिसपर लिखा है ‘नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे।’

पढ़ें :- Bihar Election Result: बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार, NDA 194 सीटों पर आगे, महागठबंधन को बड़ा झटका
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अंता विधानसभा से सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन ने दर्ज की जीत

अंता विधानसभा से सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन ने दर्ज...

एनडीए ने पार किया 200 का आंकड़ा: अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा-भाजपा दल नहीं छल है

एनडीए ने पार किया 200 का आंकड़ा: अखिलेश यादव ने साधा निशाना,...

Bihar Assembly Election Vote Counting : कॉमेडियन कुनाल कामरा, बोले-मैच फिक्स हो गया है, टीवी बंद कर दो...

Bihar Assembly Election Vote Counting : कॉमेडियन कुनाल कामरा, बोले-मैच फिक्स हो...

आठ हजार से अधिक वोटो से आगे चल रही है मैथिली ठाकुर

आठ हजार से अधिक वोटो से आगे चल रही है मैथिली ठाकुर

Bihar Election Result: बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार, NDA 194 सीटों पर आगे, महागठबंधन को बड़ा झटका

Bihar Election Result: बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार, NDA 194...

Al-Falah University : एआईयू ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एसोसिएशन मान्यता रद्द की, साख और भविष्य पर संकट

Al-Falah University : एआईयू ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की एसोसिएशन मान्यता रद्द की,...