ऑपरेशन सिंदूर पर NDA संसदीय दल की बैठक संपन्न, सरकार बोली- PM मोदी ने भारतीयों के दिलों में एकता और गौरव की नई भावना जगाई

Resolution passed on Operation Sindoor: एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक की अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी ने की। जिसके बाद एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया। जिसमें कहा गया है कि एनडीए संसदीय दल इस कठिन समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदर्शित असाधारण नेतृत्व की सराहना करता है। उनके अटूट संकल्प, दूरदर्शी राजनीतिज्ञता और दृढ़ नेतृत्व ने न केवल राष्ट्र को उद्देश्यपूर्ण दिशा दी है, बल्कि सभी भारतीयों के दिलों में एकता और गौरव की नई भावना भी जगाई है।

एनडीए की ओर से जारी बयान में कहा गया- "एनडीए संसदीय दल हमारे सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस और अटूट प्रतिबद्धता को सलाम करता है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के दौरान वीरता दिखाई। उनका साहस हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। हम पहलगाम आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सम्मान व्यक्त करते हैं।"

बयान में आगे कहा गया- “एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि विभिन्न दलों के 59 सांसद 32 देशों का दौरा करें और भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करें। यह भारत द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे व्यापक वैश्विक प्रयासों में से एक है, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि देश किस प्रकार आतंक का शिकार रहा है और दुनिया के किसी भी हिस्से में हुआ आतंकवादी हमला पूरी दुनिया में मानवता के विरुद्ध अपराध क्यों है। विपक्षी सांसदों की भागीदारी हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता और प्रधानमंत्री की कूटनीतिक क्षमता को दर्शाती है, जो मानते हैं कि राष्ट्रीय हित के मामलों में हम सब एक साथ हैं।”

“एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर एक प्रस्ताव पारित किया गया | अमेरिका द्वारा पहलगाम हमले के लिए ज़िम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) घोषित करना, और पहलगाम हमले की निंदा करते हुए ब्रिक्स संयुक्त घोषणापत्र में “आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानदंडों को अस्वीकार करने” का संकल्प लेना, पाकिस्तान द्वारा अपनी धरती पर फैलाए जा रहे आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कूटनीतिक रुख की जीत को दर्शाता है। ये घटनाक्रम वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाते हैं।”

