एनडीए की ऐतिहासिक जीत जनता के विश्वास की विजय—केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: विहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह परिणाम जनता द्वारा विकास और सुशासन के पक्ष में दिए गए स्पष्ट जनादेश का प्रतीक है।यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं ने जनता का विश्वास मजबूत किया है, जिसका प्रमाण यह ऐतिहासिक जीत है।

पंकज चौधरी ने कहा कि विहार की जनता ने जातीय समीकरणों, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को नकारते हुए विकास, स्थिरता और प्रगति को चुना है। उन्होंने कहा कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचा है, और वहीं से यह जनसमर्थन एनडीए के पक्ष में उमड़ा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह जीत सिर्फ चुनावी सफलता नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं का संदेश है, जिसे एनडीए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ पूरा करेगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में विहार में विकास की गति और तेज होगी और सभी वर्गों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ेगा।

पंकज चौधरी ने एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बधाई देते हुए कहा कि यह विजय परिश्रम, संगठन और जनता के प्रति समर्पण की जीत है। उन्होंने विहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जनादेश सरकार को और अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की प्रेरणा देता है।