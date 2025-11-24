नेपाल एपीएफ के आईजीपी राजू आर्याल ने किया सोनौली सीमा का निरीक्षण, सुरक्षा एजेंसियों संग की अहम बैठक

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा सोनौली पर सोमवार शाम नेपाल सशस्त्र पुलिस बल (APF) के आईजीपी राजू आर्याल ने पहुंचकर सीमा सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसबी इंस्पेक्टर अरुण पांडेय ने उनका स्वागत किया।

आईजीपी आर्याल ने सीमा पर एसएसबी द्वारा की जा रही जांच प्रक्रिया का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नेपाल की ओर से मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने एसएसबी कैंप में भारतीय सीमा के विभिन्न जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त बैठक की।

बैठक में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने, पगडंडी मार्गों पर संयुक्त जांच, नियमित पेट्रोलिंग और सीमावर्ती नेपाली होटलों में सघन जांच अभियान चलाने पर सहमति बनी। साथ ही सीमा पर कड़ी चौकसी बरतने के स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए।

सूत्रों के अनुसार, आगामी दिनों में सीमा सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए एक संयुक्त कार्ययोजना लागू की जाएगी, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हो सके।