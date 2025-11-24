  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नेपाल एपीएफ के आईजीपी राजू आर्याल ने किया सोनौली सीमा का निरीक्षण, सुरक्षा एजेंसियों संग की अहम बैठक

नेपाल एपीएफ के आईजीपी राजू आर्याल ने किया सोनौली सीमा का निरीक्षण, सुरक्षा एजेंसियों संग की अहम बैठक

नेपाल एपीएफ के आईजीपी राजू आर्याल ने किया सोनौली सीमा का निरीक्षण, सुरक्षा एजेंसियों संग की अहम बैठक

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::  भारत–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा सोनौली पर सोमवार शाम नेपाल सशस्त्र पुलिस बल (APF) के आईजीपी राजू आर्याल ने पहुंचकर सीमा सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसबी इंस्पेक्टर अरुण पांडेय ने उनका स्वागत किया।

पढ़ें :- Lucknow News: लखनऊ के स्कूलों और प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

आईजीपी आर्याल ने सीमा पर एसएसबी द्वारा की जा रही जांच प्रक्रिया का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नेपाल की ओर से मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद उन्होंने एसएसबी कैंप में भारतीय सीमा के विभिन्न जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त बैठक की।

बैठक में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने, पगडंडी मार्गों पर संयुक्त जांच, नियमित पेट्रोलिंग और सीमावर्ती नेपाली होटलों में सघन जांच अभियान चलाने पर सहमति बनी। साथ ही सीमा पर कड़ी चौकसी बरतने के स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए।

सूत्रों के अनुसार, आगामी दिनों में सीमा सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए एक संयुक्त कार्ययोजना लागू की जाएगी, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित हो सके।

पढ़ें :- SIR पर बवाल: बीएलओ से बोले अखिलेश यादव, कहा-भाजपा राज का चल रहा ये बेहद दुखदायी काल, हर क्रूर शासन के जुल्म का होता है अंत

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Lucknow News: लखनऊ के स्कूलों और प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Lucknow News: लखनऊ के स्कूलों और प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने...

नेपाल एपीएफ के आईजीपी राजू आर्याल ने किया सोनौली सीमा का निरीक्षण, सुरक्षा एजेंसियों संग की अहम बैठक

नेपाल एपीएफ के आईजीपी राजू आर्याल ने किया सोनौली सीमा का निरीक्षण,...

SIR पर बवाल: बीएलओ से बोले अखिलेश यादव, कहा-भाजपा राज का चल रहा ये बेहद दुखदायी काल, हर क्रूर शासन के जुल्म का होता है अंत

SIR पर बवाल: बीएलओ से बोले अखिलेश यादव, कहा-भाजपा राज का चल...

सपा सांसद अवधेश प्रसाद को राम मंदिर ध्वजारोहण का नहीं मिला कार्ड, जिलाधिकारी ने दी ये सफाई

सपा सांसद अवधेश प्रसाद को राम मंदिर ध्वजारोहण का नहीं मिला कार्ड,...

राम मंदिर धर्म ध्वज समारोह के लिए 100 टन फूलों से सजी अयोध्या, फहराए जाने वाले झंडे पर हैं तीन निशान

राम मंदिर धर्म ध्वज समारोह के लिए 100 टन फूलों से सजी...

कफ सिरप मामले में जौनपुर के अमित सिंह टाटा की भूमिका की जांच की मांग, अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को लिखा पत्र

कफ सिरप मामले में जौनपुर के अमित सिंह टाटा की भूमिका की...