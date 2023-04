Netflix हुआ डाउन, भड़के यूजर्स ,नेटफ्लिक्स ने मांगी माफी

नेटफ्लिक्स के डाउन हो गया है। ऐसी खबर सामने आ रही है। नेटफ्लिक्स के डाउन होने से अमेरिका के इसके ग्राहकों को काफी दिक्कत हो रही है। नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करने वालों को मोबाइल एप के साथ-साथ साइट में ही परेशानी का सामना करना पड़ा। हालंकि नेटफ्लिक्स ने ट्वीट करके अपने यूजर्स से माफी मांगी है।

नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करने वाले ट्विटर पर इसकी भड़ास निकाल रहे है। ट्विटर पर नेटफ्लिक्सडाउन ट्रेंड कर रहा है। सैकड़ों यूजर्स को वीडियो-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ रही है।

To everyone who stayed up late, woke up early, gave up their Sunday afternoon… we are incredibly sorry that the Love is Blind Live Reunion did not turn out as we had planned. We're filming it now and we'll have it on Netflix as soon as humanly possible. Again, thank you and…

— Netflix (@netflix) April 17, 2023