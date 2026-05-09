New CDS Raja Subramani : कौन हैं भारत के नए लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि? जानिए इनके बारे में

New CDS Raja Subramani : भारत सरकार ने देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि देश के नए सीडीएस होंगे। वह मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की जगह लेने वाले हैं और उनके हाथ में तीनों सेनाओं की कमान होगी। इसके अलावा, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया।

नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि करियर

लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणि चार दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवा वाले एक अत्यंत सम्मानित अधिकारी हैं। उन्हें 14 दिसंबर, 1985 को गढ़वाल राइफल्स की 8वीं बटालियन में कमीशन मिला था। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इससे पहले, उन्होंने सेना उप-प्रमुख के रूप में कार्य किया है। इस अधिकारी के पास किंग्स कॉलेज लंदन से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में एम.फिल. की डिग्री है।

लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी के स्नातक हैं। वर्तमान में, वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 30 मई 2026 को अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। इसके बाद तीनों सेनाओं की कमान लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि संभालेंगे।