New Poster of Pushpa 2 : अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर किया शेयर ‘पुष्पा 2’ का नया पोस्टर, इस लुक में आए नजर

New Poster of Pushpa 2 : साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन (South Actor Allu Arjun) का फिल्म ‘पुष्पा’ (Film 'Pushpa') की कामयाबी के बाद अब ‘पुष्पा 2: द रूल’ (Pushpa 2: The Rule) का इंतजार फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।