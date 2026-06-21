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मैट हेनरी की घातक गेंदबाजी के सामने फेल हुए इंगलिश बल्लेबाज,न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 253 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर की

केनिंग्टन ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 253 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। 463 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम पांचवें दिन अपनी दूसरी पारी में 209 रन पर सिमट गई..

By Harsh Gautam 
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Eng vs NZ test: केनिंग्टन ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 253 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। 463 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम पांचवें दिन अपनी दूसरी पारी में 209 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ कीवी टीम ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। न्यूजीलैंड की जीत के सबसे बड़े नायक तेज गेंदबाज मैट हेनरी रहे, जिन्होंने मैच में कुल 11 विकेट लेकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

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ग्लेन फिलिप्स के शतक ने रखी जीत की नींव

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी रही और टीम ने पहली पारी में 391 रन बनाए। मध्यक्रम के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने 100 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनके अलावा टॉम ब्लंडेल ने 51, डेरिल मिचेल ने 44 और काइल जेमीसन ने 41 रन जोड़े। इंग्लैंड की ओर से जैकब बेथेल ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए।

जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 291 रन पर सिमट गई। एमिलियो ने 53 और मैथ्यू फिशर ने नाबाद 50 रन बनाए, जबकि कप्तान जो रूट 46 रन ही बना सके। न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने पहली पारी में पांच विकेट लेकर टीम को 100 रनों की अहम बढ़त दिलाई।

हेनरी निकोल्स के शतक से इंग्लैंड के सामने खड़ा हुआ पहाड़ जैसा लक्ष्य

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पहली पारी में बढ़त मिलने के बाद न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी में दम दिखाया। हेनरी निकोल्स ने 121 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि रचिन रवींद्र ने 76 और डेरिल मिचेल ने 68 रन बनाकर टीम का स्कोर 362 तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 463 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा हो गया। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और मैथ्यू फिशर ने तीन-तीन विकेट हासिल किए।

मैट हेनरी ने दूसरी पारी में भी बरपाया कहर

463 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। शुरुआती 40 रन के भीतर ही टीम ने तीन अहम विकेट गंवा दिए। इसके बाद हैरी ब्रूक (58) और जो रूट (77) ने संघर्ष जरूर किया, लेकिन दोनों के आउट होते ही इंग्लैंड की उम्मीदें भी खत्म हो गईं। पूरी टीम 209 रन पर ऑलआउट हो गई।

मैट हेनरी ने दूसरी पारी में भी अपनी धारदार गेंदबाजी जारी रखते हुए 29 रन देकर छह विकेट झटके। वहीं काइल जेमीसन ने तीन और विलियम ओ’रूर्के ने एक विकेट हासिल किया। हेनरी के मैच में कुल 11 विकेटों की बदौलत न्यूजीलैंड ने शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में वापसी कर ली।

अब तीसरे टेस्ट पर टिकी निगाहें

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इंग्लैंड ने पहला टेस्ट 115 रन से जीतकर सीरीज में बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जोरदार पलटवार करते हुए हिसाब बराबर कर दिया। अब तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक टेस्ट 25 जून से ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी।

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