'नितिन नबीन मेरे बॉस हैं...' PM मोदी का नए भाजपा अध्यक्ष की ताज पोशी पर बड़ा बयान

Nitin Nabin takes over as BJP president: नितिन नबीन को औपचारिक रूप से मंगलवार को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। उन्होंने जे पी नड्डा की जगह ली और देश की राजनीति पर अपनी पकड़ मज़बूत करने की कोशिश कर रही पार्टी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह पार्टी कार्यकर्ता हैं और पार्टी से जुड़े मामलों में नितिन नवीन उनके बॉस हैं।

दरअसल, बीजेपी के संगठनात्मक चुनावों के रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने संगठनात्मक चुनावों के नतीजे घोषित किए और 45 साल के नबीन को चुनाव का सर्टिफिकेट सौंपा। वह पार्टी के सबसे बड़े पद पर पहुंचने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के नेता हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, नड्डा और सीनियर मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी समेत कई लोग नेतृत्व परिवर्तन को देखने के लिए बीजेपी मुख्यालय में मौजूद थे।

इस मौके पर पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “पिछले डेढ़ सालों में, हमने कई बड़े मील के पत्थर मनाए हैं, जैसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, अटल जी की 100वीं जयंती, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल। ये शानदार मौके प्रेरणा के स्रोत हैं जो देश के लिए जीने और काम करने के हमारे संकल्प को और मज़बूत करते हैं। हमारा नेतृत्व परंपरा से आता है, अनुभव से समृद्ध होता है, और जनसेवा और राष्ट्र सेवा की भावना से संगठन को आगे बढ़ाता रहता है।”

बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी ने कहा, “मैं पार्टी वर्कर हूं और पार्टी से जुड़े मामलों में नितिन नबीन मेरे बॉस हैं, नितिन नवीन जी अब हमारे अध्यक्ष हैं; उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ बीजेपी तक सीमित नहीं है, बल्कि NDA में कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ उन्हें सौंपे गए सभी काम सफलतापूर्वक पूरे करके खुद को साबित किया है।” उन्होंने कहा, “नितिन नबीन एक मिलेनियल हैं जिन्होंने देश के आर्थिक बदलाव को देखा है। उनमें युवा जोश है और ऑर्गनाइज़ेशन में काम करने का लंबा अनुभव है, यह हर पार्टी कार्यकर्ता के लिए फायदेमंद होगा। बीजेपी में अध्यक्ष बदलते हैं लेकिन आदर्श नहीं, लीडरशिप बदलती है लेकिन दिशा नहीं।