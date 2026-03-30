राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद नितिन नवीन का इस्तीफा,बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने किया स्वीकार

पटना। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद नितिन नवीन (विधायक) और नीतीश कुमार (MLC) ने इस्तीफ़ा बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने नितिन नवीन का इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया है। शुक्रवार के बाद, मैंने आगे की ज़रूरी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एक आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है, और जल्द ही एक औपचारिक अधिसूचना भी जारी की जाएगी। मुझे इस बात की पुष्टि भी मिल गई है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने परिषद के भीतर अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है।

उन्होंने कहा कि यह सचमुच एक बेहद भावुक पल है, हमने बहुत लंबे समय तक साथ मिलकर काम किया है। हालाँकि, यह बिछड़ना स्वाभाविक रूप से मन में कुछ बेचैनी और चिंता पैदा करता है, फिर भी मुझे पूरा भरोसा है कि उनका ध्यान हमेशा पूरी तरह से बिहार के कल्याण पर ही केंद्रित रहेगा। इन दोनों नेताओं ने देश और बिहार राज्य दोनों की राजनीति में लगातार एक अहम भूमिका निभाई है। हमारा रिश्ता बहुत पुराना है; यह अतीत में भी था। वर्तमान में भी कायम है और निस्संदेह भविष्य में भी बना रहेगा।