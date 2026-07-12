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BJP मंडल अध्यक्ष के गांव में 2 महीने से बिजली नहीं! पार्टी जिला प्रमुख को पत्र लिखकर लगाई गुहार

Fatehpur News : फ़तेहपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष के गांव में पिछले दो महीनों से बिजली आपूर्ति ठप होने का मामला सामने आया है। जिसको लेकर उन्होंने अपने जिले के भाजपा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि बिजली ठप होने के कारण फसलों की सिंचाई का काम नहीं हो पा रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष का लेटर हेड अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 

By Abhimanyu 
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Fatehpur News : फ़तेहपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष के गांव में पिछले दो महीनों से बिजली आपूर्ति ठप होने का मामला सामने आया है। जिसको लेकर उन्होंने अपने जिले के भाजपा अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि बिजली ठप होने के कारण फसलों की सिंचाई का काम नहीं हो पा रहा है। भाजपा मंडल अध्यक्ष का लेटर हेड अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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दरअसल, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी मण्डल अध्यक्ष असोथर राम महेश निषाद का एक लेटर हेड वायरल हो रहा है। जिसमें 11 जुलाई 2026 की तारीख है। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष, फ़तेहपुर अन्नू श्रीवास्तव को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि पिछले दो महीनों से बिजली आपूर्ति ठप है। इसके साथ आरोप लगाया गया है कि
ग्रामीणों के कई बार शिकायत करने के बावजूद जेई और एसडीओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लगातार बिजली न मिलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

भाजपा मंडल अध्यक्ष राम महेश निषाद ने लिखा, “महोदय जी, विनम्र निवेदन के साथ अवगत कराना चाहते हैं कि हम प्रार्थी गण ग्राम पंचायत सरकण्डी मजरे लक्ष्मणपुर थाना असोथर पावर हाउस असोथर, फतेहपुर के मूल निवासी हैं हम लोगों के यहां 2 महीने से लाइट नहीं आयी है। जिसमें 11 सिंचाई के समरसेवुल ट्यूवेल हैं। 10 मजरो में लाइट से वंचित है, जब पावर हाउस जाते हैं तो आज कल का बहाना करके टाल देते हैं।”

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पत्र में आगे लिखा है- “मैं भारतीय जनता पार्टी मण्डल राम महेश निषाद स्वयं 10 बार पावर हाउस जा चुका हूं। और S.D.O. और जेई साहब को 20 बार फोन लगा चुका हूं। फोन लगाकर परेशान हो चुका हूं। कोई भी अधिकारी ने एक भी बात नहीं सुनी है। अतः महोदय से से विनम्र निवेदन है कि इस समस्या का निराकरण कराने की कृपा करें। अति महान दया होगी।”

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