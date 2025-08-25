चाहे कितना भी दवाब क्यों न आए, हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी ने दिया जवाब

अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद में रोड शो किया। गुजरात के अहमदाबाद में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, इस समय देश भर में गणेश उत्सव का एक अद्भुत उत्साह है। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का भी श्रीगणेश हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे विकास के अनेक प्रोजेक्ट्स आप सभी जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। मैं इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।

उन्होंने आगे कहा, गुजरात की ये धरती, दो मोहन की धरती है। एक, सुदर्शन-चक्रधारी मोहन… यानी, हमारे द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और दूसरे, चरखाधारी मोहन…यानी, साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज सुदर्शन-चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन के दिखाए रास्ते पर चलकर निरंतर सशक्त होता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज आतंकवादी और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं हैं। चाहे वे कहीं भी छिपे हैं। पहलगाम का हमला हमने कैसे लिया दुनिया ने देखा है। 22 मिनट में सब साफ कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्र धारी मोहन की इच्छाशक्ति का प्रतीक बन गया है।

पीएम ने आगे कहा, चरखाधारी मोहन, हमारे पूज्य बापू ने भारत की समृद्धि का रास्ता स्वदेशी में बताया था। यहां साबरमती आश्रम है। ये आश्रम इस बात का साक्षी है कि जिस पार्टी ने उनका नाम लेकर दशकों तक सत्ता सुख भोगते रहे, उसने बापू की आत्मा को कुचल दिया। पिछले कई वर्षों से, जो दिन-रात गांधी के नाम पर अपनी गाड़ी चलाते हैं उनके मुंह से एक बार भी न स्वच्छता शब्द सुना होगा और न स्वदेशी शब्द सुना होगा। 60-65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा, ताकि वो सरकार में बैठे बैठे इम्पोर्ट में भी खेल कर सकें, घोटाले कर सकें। लेकिन आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत का आधार बना दिया है।

मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा…दुकानदारों से कहूंगा… किसानों-पशुपालकों से कहूंगा… मैं हर किसी के लिए बार-बार वादा करता हूं कि मोदी के लिए आपका हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देगी। दबाव कितना ही क्यों न आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। आज हर प्रकार की इंडस्ट्री का यहां विस्तार गुजरात की धरती पर हो रहा है। पूरा गुजरात ये देखकर गर्व करता है कि कैसे हमारा राज्य Manufacturing Hub बन गया है। देश और दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां यहां फैक्ट्रियां लगा रही हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल Manufacturing का भी गुजरात बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है।

पीएम ने आगे कहा, हमारी सरकार शहर में रहने वाले गरीबों को सम्मान का जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। गरीबों के नए घर इसका एक साक्षात उदाहरण बने हैं। इस बार नवरात्रि और दिपावली पर इन घरों में रहने वालों की खुशी और ज्यादा होगी। इसके साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में बापू के साबरमती आश्रम का नवीनीकरण भी हो रहा है। साथ ही कहा, हमारे श्रमिक परिवारों को बेहतर जीवन मिले, ये हमारा मिशन रहा है। इसलिए कई साल पहले हमने गुजरात में झुग्गी वालों के लिए पक्की गेटेड सोसायटी बनाने का बीड़ा उठाया। बीते सालों में गुजरात में झुग्गियों की जगह मकान बनाने के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं और ये अभियान लगातार जारी है। जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उसको पूजता है। मैंने इस बार लाल किले से कहा था कि पिछड़ों को प्राथमिकता हमारा मिशन है। हमारा निरंतर प्रयास है कि neo-middle class और middle class, दोनों को सशक्त करें।