'अब कार्रवाई करने की हमारी बारी...' ईरान ने बता दिया कि अमेरिका को कहां देगा बड़ी चोट

‘अब कार्रवाई करने की हमारी बारी…’ ईरान ने बता दिया कि अमेरिका को कहां देगा बड़ी चोट

Iran's response to the US attack: ईरान-इजरायल संघर्ष में अब अमेरिका सीधे तौर पर कूद पड़ा है। अमेरिकी विमानों ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया है। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अब ईरान इस हमले के जवाब में अमेरिका को बड़ी चोट देने की तैयार कर रहा है। वह अमेरिकी नौसेना के बेड़ों पर किसी भी वक्त मिसाइल हमला कर सकता है।