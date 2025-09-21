अब दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है अपना भारत : पंकज चौधरी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: जिला पंचायत के स्व. प्रदीप चौधरी स्मृति सभागार में भाजपा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि आज का भारत बदल चुका है। अब भारत किसी से याचना नहीं करता, बल्कि दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जिस प्रकार आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है, वह पूरी दुनिया के सामने उदाहरण बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, सुरक्षा हो या तकनीकी क्षेत्र।

देश की नीतियां और नेतृत्व ने जनता में नया विश्वास जगाया है। कहा कि पीएम के नेतृत्व में सेवा ही संगठन की मूल भावना बनी है। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और सेवा कार्यों के माध्यम से जनता का विश्वास अर्जित करना है। पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि समाज के लिए समर्पण का उत्सव है।

सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने कहा कि भाजपा संगठन सदैव सेवा कार्यों के लिए अग्रणी रहा है। सेवा पखवाड़ा के दौरान रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वच्छता अभियान और लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य है।

जिला प्रभारी राम जियावन मौर्य और जिलाध्यक्ष संजय पांडेय ने भी सेवा पखवाड़ा को समाज हित में एक सशक्त पहल बताते हुए संगठन की प्रतिबद्धता को दुहराया। संचालन सम्मेलन के जिले संयोजक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जायसवाल ने किया।

इस अवसर पर कुशीनगर के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, जिपं अध्यक्ष रविकांत पटेल, प्रमुख प्रतिनिधि इंजी. विवेक गुप्ता, राम हरख गुप्ता, प्रमुख आनंद शंकर वर्मा, ओम प्रकाश जायसवाल, वरिष्ठ नेता अजय कुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्रमुख रणजीत बहादुर सिंह, अमरेंद्र मणि पांडेय ने भी अपने विचार रखे। बड़ी संख्या में भाजपाई व प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे।