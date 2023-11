Mobile Recharge: अब GPay और Paytm से फ्री में नहीं कर पाएंगे रिचार्ज, प्लेटफॉर्म काट रहे इतने रुपये!

Extra Charge on Mobile Recharge: मौजूदा समय में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा ने लोगों के लिए कैश कैरी करने की टेंशन को खत्म तो किया ही है साथ ही बिल पेमेंट, रेंट, गैस बुकिंग, फ्लाइट, इंश्योरेंस, मोबाइल रिचार्ज जैसी चीजों को काफी आसान बना दिया है। हालांकि, अब भारत में पेटीएम (Paytm), गूगल पे (GPay), फोनपे (PhonePe) जैसे प्रमुख यूपीआई ऐप्स से मोबाइल रिचार्ज करना फ्री नहीं होगा। यानी अब आपको मोबाइल रिचार्ज करते वक्त एक्सट्रा चार्ज देना पड़ेगा।

दरअसल, ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर आप पेटीएम, गूगल पे और फोनपे से मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं तो आपको अब प्लेटफार्म फीस देनी होगी। इसमें मोबाइल रिचार्ज अमाउंट के अलावा कुछ और रुपए भी भुगतान करने होंगे। यूपीआई ऐप की सर्विस के बदले कंपनियां आपसे फीस ले रही हैं। गूगल पे 749 रुपये के प्लान पर 3 रुपये कन्वीनियंस फीस चार्ज कर रहा है। कंपनियां पेमेंट के हिसाब से 1 से लेकर 6 रुपए तक चार्ज कर रही हैं।

Google Pay is now charging convenience fees for recharges

For recharge amounts of ₹1 to 100: no convenience fee

₹101 to 200: ₹1 convenience fee

₹201 to 300: ₹2

₹301 and above: ₹3#GooglePay pic.twitter.com/Mniubvnc9A

