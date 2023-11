NZ vs SL WC Match: आज न्यूजीलैंड के लिए ‘Do Or Die’ का मुकाबला, पाकिस्तान की उम्मीदें श्रीलंका पर टिकी

NZ vs SL WC Match: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup 2023) में आज गुरुवार को एक अहम मैच खेला जाना है। जिसमें सेमीफाइनल के क्वालीफाई करने वाली चौथी टीम कौन-सी होगी, यह लगभग तय हो जाएगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच (New Zealand vs Sri Lanka) यह मैच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। अगर इस मैच में न्यूजीलैंड जीतती है तो सेमीफाइनल के लिए उसकी उम्मीदें जिंदा रहेंगी। वहीं, श्रीलंका के जीतने पर पाकिस्तान को फायदा होगा।