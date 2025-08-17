Job News: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने निकाली बंपर भर्ती, कल से करें आवेदन, सरकारी नौकरी का मौका

नई दिल्लीं। इन दिनों दिल्ली सरकार युवओं के लिये सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका दे रही है। ताकि देश के युवा रोजगार से जुड़ सकें। बतादें कि दिल्ली में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए बंपर भर्ती निकाली है , Notification जारी कर दिया है। बताते चले कि यहां की सरकार इस भर्ती के जरिए विभिन्न विभागों, बोर्ड और संगठनों में खाली पदों को भरा रही है। आवेदन करने के मन बना रहे आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in में जाकर से कल 18 अगस्त दोपहर 12:00 बजे से 16 सितंबर, 2025 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन भर सकतें हैं।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इन पदों पर करेगा भर्ती, सहायक अभियंता (सिविल),सहायक लोक अभियोजक, सहायक सुरक्षा अधिकारी,सहायक ग्रेड-II,सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल),सामान्य शाखा क्लर्क,फार्मासिस्ट (एलोपैथी), प्रयोगशाला सहायक,संपादक,सहायक अभियंता (सिविल),आर्किविस्ट, वेलफेयर ऑफिसर,प्रशासनिक अधिकारी,सहायक लाइब्रेरियन, प्रबंधक (जनरल),सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल),जूनियर अभियंता (सिविल),निर्वाचन अधिकारी,वरिष्ठ निजी सहायक, लेखाकार, सहायक स्टोर कीपर,युवती (लेडी) कांस्टेबल,तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रिकल),फार्मासिस्ट (यूनानी),पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बतादें कि इस भर्ती में प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पदानुसार उम्मीदवारों से 10वीं, 12वीं, बीए, डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री मांगी गई है। इस भर्ती में आवेदक की उम्र 18 से 32 साल दी गई है। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सरकारी​ नियम पर छूट दी जायेगी।

आवेदन करने के लिये आवेदक को इसकी वेबसाइट dsssbonline.nic.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन की जानकारी कर कल से करेंऑनलाइन आवेदन ।