  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Job News: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने निकाली बंपर भर्ती, कल से करें आवेदन, सरकारी नौकरी का मौका

Job News: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने निकाली बंपर भर्ती, कल से करें आवेदन, सरकारी नौकरी का मौका

इन दिनों दिल्ली सरकार युवओं के लिये सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका दे रही है। ताकि देश के युवा रोजगार से जुड़ सकें। बतादें कि दिल्ली में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए बंपर भर्ती निकाली है , Notification जारी कर दिया है।

By Sudha 
Updated Date

नई दिल्लीं। इन दिनों दिल्ली सरकार युवओं के लिये सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका दे रही है। ताकि देश के युवा रोजगार से जुड़ सकें। बतादें कि दिल्ली में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए बंपर भर्ती निकाली है , Notification जारी कर दिया है। बताते चले कि यहां की सरकार इस भर्ती के जरिए विभिन्न विभागों, बोर्ड और संगठनों में खाली पदों को भरा रही है। आवेदन करने के मन बना रहे आवेदक इसकी आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in में जाकर से कल 18 अगस्त दोपहर 12:00 बजे से 16 सितंबर, 2025 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन भर सकतें हैं।

पढ़ें :- Uttar Pradesh Job Fair: रोजगार विभाग अमेठी के गौरीगंज आईटीआई में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन, ऐसे करें अप्लाई

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड इन पदों पर करेगा भर्ती, सहायक अभियंता (सिविल),सहायक लोक अभियोजक, सहायक सुरक्षा अधिकारी,सहायक ग्रेड-II,सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल),सामान्य शाखा क्लर्क,फार्मासिस्ट (एलोपैथी), प्रयोगशाला सहायक,संपादक,सहायक अभियंता (सिविल),आर्किविस्ट, वेलफेयर ऑफिसर,प्रशासनिक अधिकारी,सहायक लाइब्रेरियन, प्रबंधक (जनरल),सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल),जूनियर अभियंता (सिविल),निर्वाचन अधिकारी,वरिष्ठ निजी सहायक, लेखाकार, सहायक स्टोर कीपर,युवती (लेडी) कांस्टेबल,तकनीकी सहायक (इलेक्ट्रिकल),फार्मासिस्ट (यूनानी),पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता बतादें कि इस भर्ती में प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पदानुसार उम्मीदवारों से 10वीं, 12वीं, बीए, डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री मांगी गई है। इस भर्ती में आवेदक की उम्र 18 से 32 साल दी गई है। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सरकारी​ नियम पर छूट दी जायेगी।

आवेदन करने के लिये आवेदक को इसकी वेबसाइट dsssbonline.nic.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन की जानकारी कर कल से करेंऑनलाइन आवेदन ।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पाकिस्तान में आतंकियों का आतंक, पिकनिक मनाने गए दोस्तो पर किया हमला, सात की मौत

पाकिस्तान में आतंकियों का आतंक, पिकनिक मनाने गए दोस्तो पर किया हमला,...

VIDEO-जन्माष्टमी पर यूपी के बादलपुर थाने अश्लील डांस, मोतिहारी में बार गर्ल के साथ झूमते दिखे मुखिया

VIDEO-जन्माष्टमी पर यूपी के बादलपुर थाने अश्लील डांस, मोतिहारी में बार गर्ल...

मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी , 19 अगस्त तक रहेगा ऑरेंज अलर्ट,इंडिगो, अकासा एयर ने जारी की एडवाइजरी

मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी , 19 अगस्त तक रहेगा ऑरेंज...

सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण हैं आसुरी शक्तियों के विनाश के प्रतीक: डा दिनेश शर्मा

सुदर्शन चक्रधारी भगवान कृष्ण हैं आसुरी शक्तियों के विनाश के प्रतीक: डा...

दादी की जान बचाने के लिए पोते ने मौत को लगाया गले

दादी की जान बचाने के लिए पोते ने मौत को लगाया गले

यूपी में सोना हुआ सस्ता, चांदी में आया भारी उछाल

यूपी में सोना हुआ सस्ता, चांदी में आया भारी उछाल