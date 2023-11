ODI World Cup IND Vs SA: जन्मदिन पर विराट कोहली ने दिया तोहफा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा शतक

ODI World Cup IND Vs SA: वनडे विश्व कप के 37वें मुकाबले में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबाला खेला जा रहा है। ये मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में विराट कोहली ने तूफानी पारी खेली। ये तूफानी पारी इसलिए और अहम हो गई क्योकिं उन्होंने अपने जन्मदिन पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया। विराट कोहली का वनडे में ये 49वां शतक है। फैंस भी विराट कोहली के शतक का इंतजार कर रहे थे। अपने जन्मदिन के मौके पर विराट कोहली ने फैंस को ये तोहफा दिया है।

𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 in Kolkata for the Birthday Boy! 🎂🥳

From scoring his Maiden century in Kolkata to scoring his 4⃣9⃣th ODI Ton 👑💯#TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvSA pic.twitter.com/pA28TGI4uv

— BCCI (@BCCI) November 5, 2023