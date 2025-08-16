Ola S1 Pro Sport  : भारत का पहला ADAS इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च , जानें रेंज  ,  कीमत और फीचर्स

  1. हिन्दी समाचार
ओला इलेक्ट्रिक ने स्पोर्टी वर्ज़न नया फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर, एस1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च कर दिया है। इस मॉडल की शुरुआती कीमत ₹ 1,49,999 (एक्स-शोरूम) है, जिसमें ₹ 999 में आरक्षण खुला है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ola S1 Pro Sport :  ओला इलेक्ट्रिक ने स्पोर्टी वर्ज़न नया फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर, एस1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च कर दिया है। इस मॉडल की शुरुआती कीमत ₹ 1,49,999 (एक्स-शोरूम) है, जिसमें ₹ 999 में आरक्षण खुला है। डिलीवरी जनवरी 2026 में शुरू होने वाली है।

मोटर
S1 प्रो स्पोर्ट को S1 लाइन-अप में एक स्पोर्ट-केंद्रित वेरिएंट के रूप में पेश किया गया है और इसमें 13 kW फेराइट मोटर लगी है जिसे भारत में ही विकसित और निर्मित किया गया है। इसमें नई स्टाइलिंग, स्पोर्ट-ट्यून्ड सस्पेंशन और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) शामिल हैं – यह पहली बार है जब भारत में किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में यह तकनीक पेश की गई है।

बैटरी पैक
नया फेराइट मैग्नेट मोटर 16 kW का अधिकतम आउटपुट और 71 Nm का टॉर्क देता है, जिसे 4680 सेल्स वाले 5.2 kWh बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है। ओला का दावा है कि इसकी अधिकतम गति 152 किमी/घंटा, 0-40 किमी/घंटा की गति 2 सेकंड में पहुँच जाती है, और इसकी IDC रेंज 320 किमी है।

कार्बन फाइबर ग्रैब हैंडल
इसके अलावा, स्कूटर में नई डिजाइन की सीट और कार्बन फाइबर फ्रंट फेंडर दिया गया है। इसमें नया कार्बन फाइबर ग्रैब हैंडल और नया एयरो विंडशील्ड भी है।

14-इंच के पहिये
नई इलेक्ट्रिक स्कूटर में 14-इंच के पहिये लगे हैं। इसमें टक्कर से बचने के लिए चेतावनी, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (Blind Spot Detection), अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ट्रैफिक साइन की पहचान और ओवरस्पीडिंग अलर्ट (Overspeeding alert) जैसे फीचर्स दिए गए है

