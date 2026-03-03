होली के दिन सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत लेंगे पार्टी की सदस्यता, जेडीयू के लिए करेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स

नई दिल्ली। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार (Bihar Minister Shravan Kumar) ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि जेडीयू ने उनके लिए एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का रास्ता साफ़ कर दिया है। निशांत की एंट्री का रास्ता फ़ाइनल हो गया है और उनका मानना ​​है कि निशांत के पार्टी में शामिल होने के बाद सीनियर नेता आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है।

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार के प्रोग्रेसिव लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार आएं और चार्ज लें। बिहार के पॉलिटिकल माहौल में एक और बेटे के उदय के लिए मंच तैयार है। क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत होली पर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने वाले हैं। इस बीच बिहार के एक और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। चौधरी ने उन्हें एक पढ़ा-लिखा इंजीनियर बताया जो नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज, शालीनता और सादगी को दिखाता है। चौधरी ने ज़ोर देकर कहा कि यह कदम पार्टी वर्कर्स ने उठाया है और यह नीतीश कुमार का फ़ैसला नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में होना चाहिए। वह एक पढ़े-लिखे इंजीनियर हैं और नीतीश की बॉडी लैंग्वेज, शालीनता और सादगी की सच्ची फोटोकॉपी हैं। यह सब पार्टी वर्कर्स के कहने पर हो रहा है। यह नीतीश का फ़ैसला नहीं है। पार्टी वर्कर्स लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इसलिए यह एक शानदार होली गिफ़्ट होगा। 2025 के विधानसभा चुनावों में बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बड़ी जीत के बाद से निशांत कुमार के पॉलिटिकल एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं। दिसंबर 2025 में JDU के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा ने निशांत कुमार की मौजूदगी में कहा था कि पार्टी के सदस्य और सपोर्टर चाहते हैं कि वह पार्टी के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि उनकी एंट्री का समय निशांत का फैसला है।