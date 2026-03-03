  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. होली के दिन सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत लेंगे पार्टी की सदस्यता, जेडीयू के लिए करेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स

होली के दिन सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत लेंगे पार्टी की सदस्यता, जेडीयू के लिए करेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स

बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि जेडीयू ने उनके लिए एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का रास्ता साफ़ कर दिया है। निशांत की एंट्री का रास्ता फ़ाइनल हो गया है और उनका मानना ​​है कि निशांत के पार्टी में शामिल होने के बाद सीनियर नेता आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होंगे।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार (Bihar Minister Shravan Kumar) ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि जेडीयू ने उनके लिए एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का रास्ता साफ़ कर दिया है। निशांत की एंट्री का रास्ता फ़ाइनल हो गया है और उनका मानना ​​है कि निशांत के पार्टी में शामिल होने के बाद सीनियर नेता आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है।

पढ़ें :- बिहार में फिर गिरा फ्लाईओवर, गोपालगंज में घोघारी नदी पर बन रहा था 29 मीटर लंबा पुल, ढलाई का चल रहा था काम

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार के प्रोग्रेसिव लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार आएं और चार्ज लें। बिहार के पॉलिटिकल माहौल में एक और बेटे के उदय के लिए मंच तैयार है। क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत होली पर जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने वाले हैं। इस बीच बिहार के एक और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। चौधरी ने उन्हें एक पढ़ा-लिखा इंजीनियर बताया जो नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज, शालीनता और सादगी को दिखाता है। चौधरी ने ज़ोर देकर कहा कि यह कदम पार्टी वर्कर्स ने उठाया है और यह नीतीश कुमार का फ़ैसला नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में होना चाहिए। वह एक पढ़े-लिखे इंजीनियर हैं और नीतीश की बॉडी लैंग्वेज, शालीनता और सादगी की सच्ची फोटोकॉपी हैं। यह सब पार्टी वर्कर्स के कहने पर हो रहा है। यह नीतीश का फ़ैसला नहीं है। पार्टी वर्कर्स लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इसलिए यह एक शानदार होली गिफ़्ट होगा। 2025 के विधानसभा चुनावों में बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बड़ी जीत के बाद से निशांत कुमार के पॉलिटिकल एंट्री के कयास लगाए जा रहे हैं। दिसंबर 2025 में JDU के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा ने निशांत कुमार की मौजूदगी में कहा था कि पार्टी के सदस्य और सपोर्टर चाहते हैं कि वह पार्टी के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि उनकी एंट्री का समय निशांत का फैसला है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO: बंधक बने युवकों को छुड़ाने पहुंची पुलिस को महिलाओं ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

VIDEO: बंधक बने युवकों को छुड़ाने पहुंची पुलिस को महिलाओं ने दौड़ा-दौड़ाकर...

क्रिकेट खेलते समय हुई सेना की जवान की मौत, उत्तरखण्ड के रुड़की जनपद में तैनात थे गिरधारी लाल कुमावत

क्रिकेट खेलते समय हुई सेना की जवान की मौत, उत्तरखण्ड के रुड़की...

पीवी सिंधु सकुशल वापस लौटीं भारत, दुबई अथॉरिटी और एयरपोर्ट स्टाफ को कहा 'शुक्रिया'

पीवी सिंधु सकुशल वापस लौटीं भारत, दुबई अथॉरिटी और एयरपोर्ट स्टाफ को...

Aadhaar Operator Vacancy 2026 : आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर पदों पर हो रही भर्ती, जल्द कर लें अप्लाई

Aadhaar Operator Vacancy 2026 : आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर पदों पर हो रही...

चन्द्र ग्रहण से पहले देशभर में मंदिरों के कपाट बंद, ग्रहण के बाद होगी विशेष पूजा और प्रार्थना

चन्द्र ग्रहण से पहले देशभर में मंदिरों के कपाट बंद, ग्रहण के...

होली के दिन सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत लेंगे पार्टी की सदस्यता, जेडीयू के लिए करेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स

होली के दिन सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत लेंगे पार्टी की...