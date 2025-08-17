बदलापुर थाने में जन्माष्टमी पर महिला डांसरों ने ‘मुझे नौलखा मंगा दे रे’ गाने पर लगाए ठुमके,एसपी ने एसओ को किया निलंबित

जौनपुर। यूपी में जौनपुर जिले के बदलापुर थाने (Badalpur Police Station) में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (Shri Krishna Janmashtami) की संध्या पर बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। डीजे पर गाना बजा, मुझे नौ लक्खा मंगा दे रे ओ सैंया दीवाने। इस नौ लक्खा वाले गाने की गूंज जब एसपी के कानों तक पहुंची तो तो वो भी सकते में आ गए।

एसपी डॉ. कौस्तुभ ने थाने के अंदर आर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में एसओ अरविंद कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया।

शनिवार को हर तरफ श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम थी। जिले भर में आकर्षक झांकियां देखने को मिल रही थीं। चौक-चौराहे और मंदिरों में खूब सजावट देखने को मिली। देर रात तक पूजन-अर्चन का सिलसिला चलता रहा। हर तरफ भक्तिमय माहौल में लोग शराबोर रहे। जिले भर के थानों में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिली। थाना परिसर में ही भक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित थे। इसी कड़ी में बदलापुर थाने में डीजे की धुन पर नाचने के लिए महिला डांसरों को बुलाया गया था।

थाने में बजा डीजे, थिरकती रहीं डांसर

इधर जिले भर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर माहौल भक्तिमय हुआ था। वहीं, बदलापुर थाने में महिला डांसर कमर मटका रहीं थीं। देर रात तक थाने के भीतर तेज़ आवाज़ में डीजे बजता रहा और उसकी धुन पर बालाएं थिरकती रहीं। आसपास के लोग भी कुर्सी पर बैठ कर डांस का आनंद ले रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि भक्ति संध्या है या शादी समारोह।

बालाओं के नाचने का वीडियो हुआ वायरल

थाने में आर्केस्ट्रा का आयोजन हुआ तो लोग जुट गए। अलग-अलग गानों पर बालाएं नृत्य कला का प्रदर्शन करती रहीं। इसी दौरान किसी ने आयोजन का वीडियो बना कर इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। लोग सकते में आ गए कि आखिर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की संध्या पर बदलापुर पुलिस ने ये कैसा आयोजन किया है।

थानेदार की करतूत देख एसपी ने किया निलंबित

बदलापुर थाने में डीजे पर डांसर थिरकीं तो उसकी गूंज जौनपुर तक सुनाई दी। वीडियो एसपी डॉ कौस्तुभ के मोबाइल फोन पर भी पहुंचा। उन्होंने पहले तो वीडियो की सत्यता की जांच करवाई। जांचोपरांत मामला सही पाया गया तो थानेदार अरविंद कुमार पांडेय निलंबित कर दिए गए। एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार ने बताया कि बदलापुर थाने में डांस का आयोजन किया गया था। एसओ को निलंबित किया गया है।