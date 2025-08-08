रक्षाबंधन पर छात्राओं ने बांधी एसएसबी जवानों को राखी, लिया सीमा सुरक्षा का संकल्प

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सीमा जागरण मंच के तत्वावधान में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन छपवां स्थित एसएसबी कैंप में किया गया।

इस अवसर पर परमहंस बालिका इंटर कॉलेज, कुल्हूई की छात्राओं ने जवानों को राखी बांधकर न केवल रक्षाबंधन का पर्व मनाया, बल्कि उनके प्रति सम्मान और आभार भी प्रकट किया। छात्राओं की यह भावनात्मक पहल सभी को भावुक कर गई और देशभक्ति की भावना से सराबोर कर दिया।

कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष बृजेश मणि त्रिपाठी एवं सीमा जागरण मंच के पदाधिकारियों को भी राखी बांधी गई। उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्र रक्षा और सामाजिक सुरक्षा के प्रति संकल्प लिया।

मुख्य रूप से उपस्थित विपल्व दौला गजऊ, द्वितीय कमान अधिकारी एवं कार्यवाहक कमांडेंट, एसएसबी 66वीं वाहिनी, ने छात्राओं के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि “ऐसे कार्यक्रम जवानों को मानसिक संबल और आत्मबल प्रदान करते हैं।”

इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष सुधाकर जायसवाल, अजय अग्रहरी, दुर्गा मद्धेशिया, सभासद अनिल जायसवाल, अशोक रौनियार, लल्लू जायसवाल और राकेश जायसवाल भी उपस्थित रहे।

पूर्व प्रधानाचार्य जनार्दन मिश्रा (मधुबन इंटर कॉलेज) सहित एसएसबी के कई अन्य जवानों ने भी इस कार्यक्रम में सहभागिता की।

इस रक्षाबंधन पर नारी शक्ति ने वीर सपूतों को राखी बांधकर यह संदेश दिया कि देश की सीमाओं पर तैनात हर सैनिक हमारे लिए परिवार का हिस्सा है। सभी उपस्थित जनों ने इस अवसर पर देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया कि रिपोर्ट

