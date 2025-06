WhatsApp और टीवी चैनलों पर हमें बताया जाता है कि दुनिया में भारत का ‘डंका’ बज रहा है, लेकिन यहां तो ‘बैंड’ बज रहा है : सुप्रिया श्रीनेत

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को प्रेस काफ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार की विदेशनीति को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ हुए सलूक का वीडियो देखकर मन बहुत व्यथित होता है। मन इसलिए परेशान और व्यथित होता है, क्योंकि अमेरिका में भारत के एक नागरिक के साथ बर्बरता होती है। उसे जमीन पर पटका जाता है, जूतों तले रौंदा जाता है और फिर हथकड़ी पहनाई जाती है।

अमेरिका लगातार भारतीयों का अपमान कर रहा है और हमें धौंस दे रहा है

उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन अमेरिकी पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे वापस भारत डिपोर्ट कर दिया। ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं। ये कोई आतंकी, मवाली और गुंडे नहीं है, बल्कि ये लोग अपने सपने पूरे करने अमेरिका गए। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के साथ अमानवीय सलूक करने का किसी को कोई हक़ नहीं है, लेकिन अमेरिका लगातार भारतीयों का अपमान कर रहा है और हमें धौंस दे रहा है। अमेरिका हमारे 682 लोगों को बेड़ियों से जकड़कर अपने मिलिट्री जहाज से भारत भेज देता है।

