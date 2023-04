‘Operation Cauvery’: 231 भारतीयों को सूडान से लेकर विमान पहुंचा दिल्ली, जेद्दा से उड़ान भरी थी

‘Operation Cauvery’: सूडान में चल रहे गृहयुद्ध के बीच भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कावेरी की हर तरफ तारीफ हो रही है। विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने बताया है कि ‘ऑपरेशन कावेरी’ में शामिल इंडिगो की पहली उड़ान हिंसाग्रस्त सूडान से बचाए गए 231 भारतीयों को लेकर जेद्दाह (सऊदी अरब) से दिल्ली पहुंची है। दरअसल, भारतीय वायुसेना का एक और विमान 231 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंच गया है। भारतीय वाहक इंडिगो ने सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर जेद्दा से उड़ान भरी थी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन (Minister of State for External Affairs V Muraleedharan) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुरलीधरन ने ट्वीट किया कि 231 भारतीयों को लेकर विमान नई दिल्ली पहुंच गया है।

Indigo joins #OperationKaveri.

231 Indians in a flight to New Delhi from Jeddah.

With this 5th outbound flight, around 1600 reached or airborne for India.

Happy journey.

Our Mission continues. pic.twitter.com/5JtBR0sHCF

— V. Muraleedharan (@MOS_MEA) April 28, 2023