Operation Sindhu First Plane: येरेवन से 110 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा रेस्क्यू विमान, ऑपरेशन सिंधु की पहली सफलता

Operation Sindhu: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष को देखेते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया, जिसका उद्देश्य ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और निकासी सुनिश्चित करना है। ऑपरेशन सिंधु के तहत 110 भारतीय नागरिकों को लेकर पहला निकासी विमान गुरुवार को आर्मेनिया के येरेवन से नई दिल्ली पहुंचा।

दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीयों के स्वागत के लिए पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, “आज, तुर्कमेनिस्तान से लोगों को निकालने के लिए एक और विमान भेजा जाएगा। हमारे मिशनों ने निकासी अनुरोध प्राप्त करने के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन खोली हैं। जैसे-जैसे स्थिति विकसित होगी, हम ईरान से सभी भारतीयों को निकालने के लिए और अधिक विमान या चार्टर उड़ानें भेजेंगे। तुर्कमेनिस्तान और आर्मेनिया के साथ हमारा अच्छा सहयोग है। भारतीय नागरिकों की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, और हम उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए सब कुछ करेंगे। अभी, भारतीय वायुसेना को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।”

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिये पहले रेस्क्यू विमान के भारत पहुंचने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘ऑपरेशन सिंधु के तहत लोगों को घर वापस लाया गया। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए 110 भारतीय छात्र येरेवन, आर्मेनिया से एक विशेष उड़ान द्वारा सुरक्षित रूप से नई दिल्ली पहुँच गए हैं।भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने उनका हवाई अड्डे पर स्वागत किया। सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।’

Operation Sindhu brings people home.

110 Indian students evacuated from Iran under #OperationSindhu have safely arrived in New Delhi on a special flight from Yerevan, Armenia. MoS @KVSinghMPGonda received them at the airport.

Government of 🇮🇳 remains committed to the safety of… pic.twitter.com/GwhI5R26DE

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) June 19, 2025