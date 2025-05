Operation Sindoor : दुनिया से सामने पाकिस्तान का दोहरा चरित्र फिर हुआ बेनकाब, आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए सेना अधिकारी

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Terrorist Attack) के बाद भारतीय सेना के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। सेना ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) के जरिए नौ स्थानों पर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। वहीं, पाकिस्तानी सेना के जवान और मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड (Masterminds of Mumbai Terror Attacks) हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के सदस्य बुधवार को तीन लोगों के जनाजे में शामिल हुए। ये तीनों बुधवार को मुरीदके में भारतीय सेना (Indian Army) के हवाई हमले में मारे गए। मुरीदके लाहौर से करीब 40 किलोमीटर दूर है।

SHOCKING 🚨 #Pakistan Army openly honors terr0rists by attending their funerals and wrapping them in the national flag.

This blatant glorification of terr0rism is a direct threat to global peace.

The #UN and world leaders must act now.#OperationSindoor pic.twitter.com/MfKgBELUFx

