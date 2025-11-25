  1. हिन्दी समाचार
  3. Pak-Afghan Conflict: पाकिस्तान ने देर रात अफगानिस्तान पर किया हवाई हमला; 9 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत

Pak-Afghan Conflict: भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया। जिसमें 9 बच्चों समेत 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस मामले में कई घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि कई नागरिकों के घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भी बढ़ सकता है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- PoK के नए प्रधानमंत्री बनें राजा फैसल मुमताज राठौर, जम्मू-कश्मीर से रहा है पुराना नाता

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि पाकिस्तान के हवाई हमले में मारे गए लोगों में पांच लड़के और चार लड़कियां शामिल हैं। यह हमला रात 12 बजे गेरबजवो जिले के स्थानीय निवासी विलायत खान के घर पर किया गया, जिससे पूरी तरह तबाह हो गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने खोस्त के अलावा कुनर और पक्तिका प्रांतों में हवाई हमला किया, जिसमें चार नागरिक घायल हुए हैं। फिलहाल, इस हमले को लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कई मुद्दे तनाव का कारण बने हुए हैं। जिसमें सीमा-विवाद से लेकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का मुद्दा शामिल है। लेकिन, मौजूदा समय में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन टीटीपी है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अपनी धरती पर टीटीपी को जगह न दे। टीटीपी पर सख्त ऐक्शन ले और टीटीपी के आतंकियों को उसके हवाले कर दे। इसके साथ ही टूरंड लाइन पर बफर जोन बनाया जाए। लेकिन, तालिबान सरकार टीटीपी किसी भी तरह के संबंध से इनकार करती रही है। जो पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा है। वहीं, अफगान नागरिकों को जबरन वापस भेजने से तालिबान सरकार नाराज है।

