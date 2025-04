'अयोध्या की बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेगी पाक सेना, आर्मी चीफ असीम देंगे पहली अजान...' PAK संसद में महिला सांसद का भड़काऊ बयान

Pakistani MP made controversial comment on Babri Masjid: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान अपनी गलती मनाने की बजाय उल्टा भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसके नेता लगातार भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिलावल जरदारी भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सांसद पलवशा मोहम्मद जई खान ने पाक सांसद में अयोध्या और भारत की आंतरिक संप्रभुता पर बेहद विवादास्पद बयान दिया है।

दरअसल, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें सभी तरह के वीजा रद्द करने के साथ-साथ सिंधू जल समझौता भी शामिल है। जिससे बौखलाए पाकिस्तानी भारत के खिलाफ उल्टे-सीधे बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तानी सांसद में पीपीपी की सांसद पलवशा ने कहा, ‘बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की पहली ईंट पाकिस्तानी सेना के जवान रखेगा और पहली अजान पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर देंगे।’ पलवशा ने यह बयान देकर भारत के अंदुरुनी मुद्दे को उछालने की कोशिश की है। उनकी भारतीय सेना और भारत के संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर टिप्पणी पाकिस्तान की ओर से एक स्पष्ट उकसावे की कोशिश भी मानी जा रही है। बता दें कि पलवशा, पाकिस्तान के पंजाब सीट से सांसद हैं।

पीपीपी की सांसद पलवशा का पूरा बयान?

पलवशा मोहम्मद जई खान ने कहा, ‘ये (भारत) पाकिस्तान को धमकाते हैं तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है, उस फौज का कोई सिख सिपाही… कोई सिख फौजी… पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है. पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है। उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे-चप्पे पर गुरु नानक के कदम पड़े हैं और ये यहां में सिखों के जो लीडर हैं- गुरपतवंत सिंह पन्नू… उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ वो नहीं आने देंगे और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ छह- सात लाख नहीं है। यहां 25 करोड़ लोग हैं, जो वक्त आने पर फौज के साथ हैं और ये इंशा अल्लाह ताला सिपाही बनेंगे।’

पाकिस्तानी सांसद ने आगे कहा, ‘मैं अपनी बात खत्म करती हूं और मैं कहती हूं कि भुट्टो साहब ने कहा था कि हम हजार साल जंग करेंगे और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहां पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में… मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है, जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपासलार आसिम मुनीर देगा।”

