PAK खुफिया एजेंसी ISI के हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा, अमृतसर में 5 स्मगलर गिरफ्तार

ISI’s arms smuggling network exposed: पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने हथियार तस्करों के अंतरराष्ट्रीय गिरोह पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिनके दुश्मन देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संबंध थे। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से एक एके सैगा 308 असॉल्ट राइफल, दो मैगजीन, दो 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल और चार मैगजीन, एके राइफल के 90 जिंदा कारतूस, 10 जिंदा पिस्तौल कारतूस, 7.50 लाख रुपये नकद, एक कार और तीन फोन बरामद किए हैं।

पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने रविवार को बताया कि अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अत्याधुनिक हथियारों के एक बड़े सीमा पार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में केंद्रीय एजेंसियों ने भी पंजाब पुलिस का साथ दिया। डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “एक महत्वपूर्ण सफलता में, अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में, पाकिस्तान-आईएसआई समर्थित संचालकों द्वारा संचालित अत्याधुनिक हथियारों और नशीले पदार्थों के एक बड़े सीमा पार तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया।”

In a significant breakthrough, Amritsar Rural Police, in close coordination with central agencies, dismantles a major trans-border smuggling network of sophisticated arms and drug money, operated by #Pakistan-ISI backed handlers.

