चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका! ICC ने शाहीन समेत तीन प्लेयर्स पर लिया बड़ा एक्शन

PAK vs SA Tri-Series Match: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले पाकिस्तान में वनडे मैचों की ट्राई सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 353 रनों का वनडे क्रिकेट का अपना सबसे बड़ा टारगेट चेज किया। लेकिन, इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनातनी ने माहौल गर्म कर दिया था। जिस पर आईसीसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पाकिस्तान के तीन खिलाड़ियों को कड़ी सजा सुनाई है।

दरअसल, साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के दौरान 28वें ओवर में तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। गेंदबाजी कर रहे शाहीन ने ओवर की पांचवीं गेंद के बाद ब्रीट्जके को कुछ कहा था, जिसके बाद दोनों प्लेयर्स में तगड़ी बहस हुई। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रीट्जके सिंगल लेते समय शाहीन से टकरा गए थे। तेज गेंदबाज ने उन्हें जानबूझकर रन लेने से रोका, यहां तक कि शाहीन ने उन्हें धक्का भी मारा। जिसके बाद दोनों में फिर तीखी बहस हुई। वहीं, अंपायर्स को आकर बीच-बचाव करना पड़ा था।

Three Pakistan players receive fines for breaching ICC Code of Conduct in #PAKvSA.https://t.co/oINQsN7Qvd

— ICC (@ICC) February 13, 2025