पाकिस्तान की हॉकी टीम ने मारी पलटी, भारत से इस बड़े टूर्नामेंट में हो सकती है भिड़ंत

FIH Pro League: पाकिस्तान हॉकी टीम पुरुष एफआईएच प्रो लीग के आगामी सातवें सीज़न का हिस्सा होगी, जिससे इस टूर्नामेंट के दौरान भारत के साथ भिड़ंत की संभावना बढ़ गई है। यह टूर्नामेंट होम एंड अवे प्रारूप में खेला जाएगा। भारत के अलावा, पाकिस्तान आगामी सीज़न में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, नीदरलैंड और स्पेन के साथ शामिल होगा, जिसके विस्तृत कार्यक्रम का अभी इंतज़ार है।

पाकिस्तान को इस साल की शुरुआत में मलेशिया में खेले गए एफआईएच हॉकी नेशंस कप के ज़रिए प्रोन्नति मिली थी। न्यूज़ीलैंड ने फ़ाइनल में पाकिस्तान को हराकर वह प्रतियोगिता जीती थी, लेकिन बाद में संकेत दिया कि ब्लैक स्टिक्स “इस बार प्रो लीग में शामिल होने के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा।” विश्व संस्था ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “इसलिए, नियमों के अनुसार, एफआईएच ने उपविजेता, यानी पाकिस्तान को भी निमंत्रण दिया है, जिसने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है।”

भारत सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान के संबंध में एक समर्पित खेल नीति जारी की है, जिसके तहत अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद फिर से भड़के सीमा तनाव के कारण पड़ोसी देश के साथ किसी भी द्विपक्षीय खेल आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी पाकिस्तानी टीम को द्विपक्षीय खेलों के लिए भारत आने की अनुमति नहीं होगी और इसी तरह, कोई भी भारतीय टीम वहाँ नहीं जाएगी। हालाँकि, बहुपक्षीय आयोजनों को छूट दी गई है क्योंकि सरकार ने ओलंपिक चार्टर के समावेशिता के सिद्धांत का पालन करने का निर्णय लिया है।

फिर भी, सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी टीम शुक्रवार को बिहार के राजगीर में शुरू हुए एशिया कप के लिए भारत नहीं आई। प्रो लीग के पिछले सीज़न में, भारत ने अपने घरेलू मैच भुवनेश्वर में खेले थे और बाहरी मैचों के लिए यूरोप का दौरा किया था। यह देखना बाकी है कि एफआईएच द्वारा कार्यक्रम घोषित होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैचों की योजना कैसे बनाई जाएगी। एफआईएच ने कहा, “प्रतियोगिता कार्यक्रम और आयोजन स्थलों के बारे में आगे की जानकारी समय आने पर घोषित की जाएगी।” एफआईएच अध्यक्ष तैय्यब इकराम ने पहली बार पाकिस्तान का इस प्रतियोगिता में स्वागत किया।

इकराम ने कहा, “पाकिस्तान को शीर्ष प्रतियोगिताओं में वापस देखकर बहुत अच्छा लगा – यह विश्व हॉकी के लिए सचमुच एक प्रभावशाली उपलब्धि है। उनकी वापसी न केवल एक समृद्ध और गौरवशाली इतिहास वाली टीम की वापसी है, बल्कि एफआईएच हॉकी प्रो लीग की दृश्यता और पहुँच को भी बढ़ावा देती है।” उन्होंने कहा, “मैं पाकिस्तान की भागीदारी से प्रो लीग की बढ़ी हुई दृश्यता की आशा कर सकता हूँ। एफआईएच हॉकी नेशंस कप के लिए क्वालीफाई करने और पहली बार ‘लीग ऑफ द बेस्ट’ में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान की पुरुष टीम को बधाई।”

उन्होंने कहा, “यह उपलब्धि इस बात का सशक्त उदाहरण है कि किस प्रकार हमारे खेल के प्रत्येक स्तर पर अधिक अवसर पैदा करने से विकास को बढ़ावा मिलता है तथा शीर्ष तक पहुंचने का स्वाभाविक मार्ग मिलता है।”