पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा को अपना नागरिक मानने से किया इंकार! बोला- उसकी कनाडाई राष्ट्रीयता स्पष्ट

Pakistan refuses to accept Tahawwur Rana as its citizen: 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आज भारत पहुंचने की संभावना है। राणा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी व्यवस्था की है। उसको दिल्ली लाये जाने की संभावना है। जहां पर तिहाड़ जेल में राणा को रखा जाएगा। इस बीच पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा को अपना नागरिक मनाने से इंकार कर दिया है। पड़ोसी मुल्क में इशारों-इशारों में आंतकी राणा को कनाडा का नागरिक बताने की कोशिश है।